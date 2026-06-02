Selección de Japón llega a Monterrey para campamento de preparación
El equipo nipón se hospeda en San Pedro Garza García y utiliza las instalaciones del Centro de Entrenamiento de Tigres.
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MONTERREY, NL., junio 2 (EL UNIVERSAL).- La Selección Nacional de Japón arribó este lunes a Monterrey para realizar un campamento de preparación de cara a su participación en la próxima Copa del Mundo.
Campamento de preparación en Monterrey
El conjunto asiático llegó al Aeropuerto Internacional de Monterrey en un vuelo directo procedente del Aeropuerto de Narita, en Japón, donde fue recibido por autoridades y personal relacionado con la organización mundialista.
La escuadra japonesa permanecerá en la zona metropolitana del 3 al 7 de junio, periodo en el que llevará a cabo entrenamientos diarios como parte de su preparación rumbo a su debut en el torneo internacional.
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Entrenamientos y partido amistoso
Las prácticas están programadas de 17:00 a 19:00 horas en las instalaciones del Centro de Entrenamiento de Tigres, donde el equipo trabajará aspectos físicos y tácticos durante su estancia en la ciudad.
Como parte de las actividades previstas, el 7 de junio disputará un partido amistoso frente a un equipo juvenil, rival que aún está por definirse por parte de la organización.
Tras concluir su concentración en Monterrey, la selección nipona viajará a Estados Unidos para continuar con su preparación antes de afrontar su primer compromiso mundialista.
Durante su estancia en Nuevo León, los integrantes del combinado japonés estarán hospedados en un hotel del municipio de San Pedro Garza García.
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