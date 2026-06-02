Selección mexicana recibe charla motivacional de Julio César Chávez

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CIUDAD DE MÉXICO, junio 2 (EL UNIVERSAL).- Desde que se presentó la lista de convocados por Javier Aguirre para disputar la Copa del Mundo 2026, la emoción del público por ver el debut de la Selección Mexicana incrementó.

Aficionados y celebridades mexicanas se "subieron al barco" tricolor, incluido el legendario exboxeador Julio César Chávez, quien visitó a los jugadores este martes en el Centro de Alto Rendimiento.

Julio César Chávez y Mauricio Sulaimán visitan el CAR

A través de distintas publicaciones en redes sociales, la Selección compartió las imágenes de una visita especial de Julio César y Mauricio Sulaimán, presidente del Consejo Mundial de Boxeo, al CAR.

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El Gran Campeón mexicano convivió con los jugadores y les dio consejos y una charla motivacional, además de bromear y sacarle risas a todos. Por si fuera poco, cada jugador se llevó una bolsa de guantes firmada por él.

Reacciones y convivencia con los jugadores

"Una visita de campeón para inspirar a otra generación que sueña en grande. Julio César Chávez convivió con nuestra Selección, compartiendo experiencias, consejos y el orgullo de representar a nuestro país en los escenarios más importantes del mundo", publicó la Selección Mexicana.

"Muchachos, contamos con ustedes para dejar el corazón y todas las ganas en el ring. Mi Selección MX, ESTAMOS EN TU ESQUINA", respondió Julio César.

Jugadores como Memo Ochoa, Raúl Jiménez y Santiago Giménez, se atrevieron a soltarle golpes a la mano del Gran Campeón, ante la atenta mirada de sus compañeros de equipo.