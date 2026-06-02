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CIUDAD DE MÉXICO, junio 2 (EL UNIVERSAL).- El Fiscal Especial en Investigación de Asuntos Relevantes y vocero de la Fiscalía General de la República (FGR), Ulises Lara López, señaló que recibieron informes de la Fiscalía General de Chihuahua sobre supuestas actividades de los agentes extranjeros relacionados con el narcolaboratorio localizado en la Sierra del Pinal en Chihuahua.

Exfiscal César Jáuregui colabora como testigo en investigación de FGR

El exfiscal del estado, César Jáuregui, decidió colaborar en la investigación como "testigo" y aportó información relevante para el esclarecimiento de los hechos. La entrevista, aseguró, "se llevó en las condiciones previstas en el Código Nacional de procedimientos penales".

Esto luego que el 18 de abril de este año, los agentes de la Agencia Central de Inteligencia (CIA) supuestamente participaron en el desmantelamiento de un narcolaboratorio de metanfetamina y en la madrugada del 19 de abril fallecieron junto con dos elementos de la Agencia Estatal de Investigación (AEI) cuando el vehículo cayó a un barranco.

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Avances y diligencias en la investigación del narcolaboratorio

En un video mensaje, Lara López enfatizó que en la continuación de la investigación se han recibido informes de la Fiscalía General del Estado, pertinentes con las supuestas actividades de los agentes extranjeros desarrolladas de manera previa al operativo.

"Asimismo, como se informó, se han recibido más de 120 diligencias entre las que se encuentran cerca de 60 entrevistas", manifestó el funcionario.

Respecto a la investigación de la localización del laboratorio, Lara López dijo que se realizan estudios de inteligencia relacionados con la posible conexión de los hallazgos con los objetos asegurados en el área de laboratorio, así como antecedentes en el uso de los mismos.

También se destaca que en virtud del volumen del aseguramiento se continúa el proceso de desmantelamiento del laboratorio.

"Cabe destacar que únicamente se ha encargado la Fiscalía General de la República de realizarlo conforme al marco normativo. Al margen de la ley nada por encima de la ley nadie", resaltó el funcionario federal.

El 4 de mayo el Fiscal Especial en Investigación de Asuntos Relevantes informó que como parte de los trabajos realizados por la FGR, habían logrado avanzar con la indagatoria, por lo que cerca de 50 personas que participaron en el operativo llevado en la Sierra del Pinal, municipio de Morelos, estaban siendo citadas a efecto de ser entrevistadas en los próximos días.

"Asimismo, se han realizado requerimientos de ley, dirigidos a diversas autoridades, para verificar la existencia y, en su caso, el estatus de las acreditaciones y autorizaciones de seguridad de los agentes fallecidos, el conocimiento de esta circunstancia por parte de las autoridades del Gobierno de Chihuahua y las condiciones jurídicas previas que motivaron, justificaron y trazaron el operativo.

"De igual manera, se recopilarán los actos de investigación que permitan obtener datos de prueba que sean idóneos y pertinentes, con el fin de esclarecer los hechos y deslindar responsabilidades de las acciones realizadas en esa entidad, toda vez que la única autoridad competente para realizar ese tipo de indagatorias es la FGR", aseveró.