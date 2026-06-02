Plataformas digitales en México limitan pago de utilidades a trabajadores

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CIUDAD DE MÉXICO, junio 2 (EL UNIVERSAL).- Durante su informe de rendición de cuentas, el pasado domingo, la presidenta Claudia Sheinbaum señaló que por primera vez trabajadores de aplicaciones recibieron en mayo el reparto de utilidades derivado de la reforma que les concedió derechos laborales. No obstante, los trabajadores señalan que no todas las plataformas realizarán el pago por este derecho.

La ley prevé que anualmente los trabajadores formales tienen derecho a un pago por concepto de la Participación de los Trabajadores en las Utilidades (PTU), que representa una parte de las ganancias que obtiene una empresa o un patrón por la actividad productiva o los servicios que ofrece en el mercado.

UNTA denuncia incumplimiento en reparto de utilidades

Sergio Guerrero, secretario general de la Unión Nacional de Trabajadores por Aplicación (UNTA), señala en entrevista para EL UNIVERSAL que, entre las principales plataformas donde se emplean los trabajadores, sólo Rappi ha ejecutado la dispersión de la PTU.

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"La justificación de Uber para no repartir utilidades es que tuvo que crear una nueva razón social para adaptarse a la reforma laboral, por lo que en este año no están obligados al pago de ese derecho", explicó Guerrero.

De acuerdo con la Ley Federal del Trabajo, las empresas de reciente creación están exentas del reparto de utilidades en su primer año, "pero la cuestión es que justo estas plataformas no son empresas nuevas, pues llevan años de operación en México", cuestionó el representante de la UNTA.

Ante esta situación, Guerrero detalló que su organización ha realizado acercamientos ante la Secretaría del Trabajo y evalúan medidas legales y administrativas. No obstante, señaló que el cumplimiento de la reciente regulación a plataformas ha sido compleja, pues actualmente sólo 10% de las personas en México empleadas en estas aplicaciones han podido acceder a seguridad social.

"Ha sido difícil, vemos que cada mes las tarifas que pagan las plataformas son más bajas. Tienen que trabajar más de ocho horas, los siete días de la semana para tener seguro. La Secretaría del Trabajo está consciente de esto, pero tampoco hemos visto disposición a hacer ajustes", detalló Guerrero.

Postura de plataformas y autoridades ante reparto de utilidades

"Lo que vemos es que las plataformas están ajustando lo que pagan a los conductores para que no accedan a sus derechos, porque obviamente es un costo laboral", consideró el secretario de la UNTA.

En marzo, esta Casa Editorial reportó que los conductores de aplicación padecen jornadas extenuantes para poder acceder a seguridad social y en algunos casos, aunque se cumpla el umbral definido por la ley, las plataformas omiten darlos de alta ante el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), pero les siguen descontando la cuota correspondiente.

La reforma laboral a plataformas digitales empezó a aplicarse con un piloto el 1 de julio de 2025 y finalizó el 31 de diciembre de 2025. Las reglas fueron fijadas por el IMSS, pero persiste una falta de fiscalización para vigilar su cumplimiento.

Ante estas irregularidades, Sergio señaló que la Secretaría del Trabajo "ha mantenido una postura en la que argumenta que apenas es el primer año de aplicación de la reforma laboral, por lo que actualmente llevan una política de transición con la nueva regulación. Pero a nosotros nos parece que algo tan básico como la seguridad social no debería tardarse en llegar a la mayoría de trabajadores".

Este diario solicitó la postura de DiDi, otra de las plataformas más comunes donde se emplean conductores y repartidores de aplicación. En respuesta, la compañía respondió que "en apego a la ley (..,) este año no habrá reparto de utilidades debido a que las empresas encargadas del cumplimiento de obligaciones laborales aún no cumplen su primer año de funcionamiento Para DiDi, la transparencia y el cumplimiento de la Reforma Laboral para Plataformas Digitales es una prioridad".

EL UNIVERSAL también preguntó a Uber sobre la falta de dispersión de utilidades a los trabajadores que cuentan con seguridad social, pero al momento de la publicación de esta nota no se ha recibido respuesta.