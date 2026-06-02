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Universidad José Vasconcelos impulsa el diálogo académico sobre la formación de profesionistas competitivos

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¡UN LOGRO MÁS!

CELEBRARON SU TRADICIONAL "DÍA MIL"

Por Maru Bustos PULSO

Junio 02, 2026 03:00 a.m.
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Un una atmósfera cargada de emoción y compañerismo, los alumnos de último semestre de PrepaTec Campus San Luis Potosí, celebraron su tradicional "Día Mil".

Este evento marca los mil días transcurridos desde que iniciaron su formación media superior, representando el cierre de una etapa clave en su desarrollo.

Acompañados por docentes y amigos, los jóvenes vivieron una mañana dedicada a la reflexión y la convivencia.

Durante el evento, los estudiantes recordaron su primer día de clases y contrastaron su evolución personal tras tres años de retos y aprendizajes.

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La jornada incluyó actividades recreativas, donde los alumnos recibieron playeras conmemorativas y disfrutaron de momentos de esparcimiento.

El evento concluyó con emotivas palabras de agradecimiento por parte de los estudiantes hacia sus compañeros y profesores, seguidas de la tradicional fotografía de generación.

Con el "Día Mil", PrepaTec celebra no solo el rendimiento académico, sino los vínculos humanos y la identidad que definen a sus futuros graduados.

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