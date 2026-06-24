Sismo de magnitud 6,9 sacude zona norte de Japón
La zona afectada ha registrado varios terremotos fuertes en los últimos meses.
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TOKIO (AP) — Un sismo de magnitud 6,9 sacudió el jueves la zona costera al norte de Japón, informó la agencia meteorológica japonesa.
El sismo se produjo frente a la costa oriental de Iwate, pero no hay peligro de tsunami, indicó la Agencia Meteorológica de Japón. Añadió que el terremoto tuvo una profundidad de unos 50 kilómetros (30 millas).
El temblor se registró en una zona donde en los últimos meses se han reportado repetidamente fuertes terremotos.
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