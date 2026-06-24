Suiza asegura primer lugar del Grupo B con victoria sobre Canadá

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VANCOUVER, Canadá (AP) — Cortesía de los goles de Rubén Vargas y Johan Manzambi, Suiza doblegó el miércoles 2-1 a Canadá para quedar como primero del Grupo B de la Copa del Mundo.

Ambos selecciones se clasificaron a la ronda de dieciseisavos de final.

Promise David marcó un gol en los minutos finales para Canadá, que terminó en el segundo lugar de la llave detrás de los suizos. Los coanfitriones visaron el boleto a la ronda de eliminación directa del Mundial.

El rival de turno de Suiza saldrá de los mejores terceros para jugar el 2 de julio en Vancouver. Canadá necesitaba una victoria o un empate para finalizar en la cima del grupo y mantenerse en su feudo de Vancouver, pero en su lugar viajará a Inglewood, California, para su próximo partido el domingo contra el equipo que termine segundo en el Grupo B.

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Tras una primera mitad sin goles, Vargas puso a los suizos en ventaja al inicio del segundo tiempo. Manzambi, quien fue titular después de ingresar desde el banquillo y anotar dos goles en una victoria por 4-1 sobre Bosnia-Herzegovina el jueves, añadió el segundo tanto a los 57 minutos.

Canadá descontó a los 76. La volea de David llegó en su primer toque del partido, aproximadamente un minuto después de entrar como suplente.

Bosnia venció 3-1 a Qatar en el otro partido del Grupo B y aún podría avanzar como uno de los mejores terceros. Qatar quedó eliminado.