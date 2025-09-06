Almeida supera a Vingegaard

L’ANGLIRU.- Joao Almeida se impuso al líder de la carrera Jonas Vingegaard para reclamar la victoria en la cima clásica de L’Angliru de la Vuelta a España en medio de más protestas pro-palestinas el viernes .

Los dos ciclistas más fuertes de la carrera se quedaron solos en un último kilómetro brutal cuando la pendiente superó el 20% y el resto del grupo se desvaneció en las estrechas curvas en el verde norte de España.

Almeida se colocó frente a Vingegaard en el último empuje y el ciclista portugués se mantuvo por delante del campeón del Tour de Francia en el sprint final hacia la línea de meta en el último medio kilómetro en la cima de la cumbre.

“Esta es especial”, dijo Almeida. “Hice lo mejor que pude. Pasé los últimos kilómetros al límite.”

Fue la sexta victoria de etapa en la Vuelta para el equipo UAE Emirates, que está sin su mejor ciclista Tadej Pogacar.

La bonificación por ganar la etapa permitió a Almeida reducir la ventaja de Vingegaard a 46 segundos en la clasificación general después de 13 etapas de la carrera de 21 etapas.

La etapa de 202 kilómetros (125 millas) que salió desde Cabezón de la Sal llevó a los ciclistas a través de dos ascensos de categoría uno antes del empuje final hacia el L’Angliru, más allá de la categoría. Almeida tardó casi cinco horas.

L’Angliru es uno de los ascensos más queridos de la Vuelta por los aficionados al ciclismo. Elevándose sobre las colinas verdes de la región de Asturias, los ciclistas pedalean 12 kilómetros a una pendiente media del 10%. Esta fue la décima vez que la cumbre acogió una línea de meta de la Vuelta.

“Me hubiera encantado ganar, pero sé que Joao merecía ganar”, dijo Vingegaard, el líder de Visma-Lease a Bike. “Es el L’Angliru. Es una cumbre muy especial.”