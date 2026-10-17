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América, a defender el liderato

Por El Universal

Octubre 17, 2026 03:00 a.m.
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América, a defender el liderato
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      México.- Los tres puntos que disputarán este sábado en León, son los mismos que separan a La Fiera de las Águilas del América. La competencia en la parte alta de la clasificación se enciende en el último tercio de la fase regular del torneo Apertura 2026 de la Liga MX.

      Los azulcrema son líderes, con 21 puntos, y los Esmeraldas marchan en el quinto lugar, con 18 unidades, aunque a los dirigidos por Guillermo Almada aún les queda un partido pendiente (Xolos de Tijuana, Jornada 7).

      Apenas contra Monterrey en la fecha anterior, América jugó con plantel completo; sin embargo, en esta ocasión volverá a sufrir bajas. El brasileño Raphael Veiga no tendrá acción, por molestias físicas, mientras que el delantero colombiano Miguel Borja estará ausente por su expulsión frente a los Rayados.

      León hila cuatro victorias como local, racha que buscará mantener contra los de Coapa; complicada prueba para los dirigidos por Javier Gandolfi.

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      La estadística indica que no será sencillo para los locales, ya que La Fiera suma nueve duelos en fila sin poder vencer al América; cuatro derrotas y cinco empates es la negativa racha que arrastran los Panzas Verdes.

      Por su parte, América tiene en este certamen una sola derrota; fue como visitante, aunque este descalabro (4-3) se dio en el Estadio Banorte, con Cruz Azul como local administrativo.

      América debe sumar de a tres unidades si quiere estar otra jornada en el liderato de la clasificación; los Diablos Rojos de Toluca, Chivas y Gallos Blancos de Querétaro acechan el primer lugar muy de cerca.

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