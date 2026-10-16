Se registra volcadura de tráiler en ramal de la 57
El siniestro se registró cerca de las 13:00 horas de este viernes
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Únicamente daños materiales se registraron en una volcadura de tráiler en la carretera 57 y el ramal hacia la carretera Zacatecas.
El siniestro se registró cerca de las 13:00 horas de este viernes, cuando el tráiler era conducido sobre carriles centrales de carretera 57, pero al ingresar al ramal en mención, la carga se le ladea hacia su izquierda para terminar volcado encima de la barra metálica de contención.
Al sitio arribaron paramédicos de varias corporaciones, quienes al valorar al conductor, reportaron que sólo resultó con golpes leves.
Al sitio arribó el personal de auxilio vial de la empresa Meta, quienes abanderaron el área.
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Posteriormente oficiales de la Guardia Nacional tomó conocimiento del suceso para las labores de retiro de la unidad.
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