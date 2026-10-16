Soledad presenta sus actividades por el Día de Muertos

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El Ayuntamiento de Soledad de Graciano Sánchez presentó su calendario de actividades de Día de Muertos, que se llevará a cabo del 19 de octubre al 3 de noviembre, entre las que destacan las comparsas tradicionales del Xantolo en la Huasteca potosina.

El titular de Cultura Municipal, Felipe Cárdenas Quibrera, indicó que, además se contempla la inauguración del Altar de Muertos en la expresidencia municipal, una noche de Leyendas y Mitos, la exposición fotográfica "Entre Catrinas y Eternidades", un concurso de calaveritas literarias, la Rodada del Terror y funciones gratuitas de cine de terror.

También se llevará a cabo el desfile de Xantolo por el primer cuadro de la ciudad y actividades en la localidad de Palma de la Cruz, donde se contempla la premiación y un desfile alusivo a esta tradición.

La programación incluye además la tradicional Marcha Zombie, con premios en efectivo y en especie, así como presentaciones de comparsas educativas y tríos musicales originarios de la Huasteca.

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El titular de Turismo Municipal, detalló que, por quinto año consecutivo, la plaza principal de Soledad será sede de la presentación de comparsas huastecas como parte del programa estatal "Xantolo se Vive en tu Ciudad", con lo que dijo se espera una derrama económica importante para el municipio.

Sostuvo que contemplan que, durante el periodo en el que se desarrollen estas comparsas en la zona centro, se prevé un gasto por persona de 500 pesos, lo que favorecerá al mercado local de la cabecera municipal, principalmente a los negocios ubicados en las inmediaciones de la plaza principal.