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Seguridad

Denuncian a sujeto por acoso y amenazas en automotriz de Lomas del Tec

Fue detenido tras una persecución; el hombre fue denunciado por una excompañera

Por Pulso Online

Octubre 16, 2026 04:07 p.m.
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Denuncian a sujeto por acoso y amenazas en automotriz de Lomas del Tec
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      La Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC) de la capital informó sobre la detención de un exempleado de una agencia automotriz por acoso contra una de sus excompañeras.

      Según la corporación, las acusaciones son por la denuncia de acoso laboral y amenazas, por lo que la detención se generó cuando los agentes de Guardia Municipal fueron solicitados en la agencia ubicada en Lomas del Tecnológico.

      En el lugar, se reportaban a una persona siendo víctima de amenazas con arma blanca por parte de un masculino.

      Al acercarse al lugar, una mujer les señaló un vehículo, gritando que a bordo iba el señalado, por lo que se inició una persecución por varias calles, culminando con la detención del hombre de 37 años.

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