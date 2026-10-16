Incendios de matorrales en sur California dejan miles sin electricidad

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Varios incendios de matorrales ardían el viernes en el sur de California, avivados por un clima caluroso y ventoso que ha provocado algunas evacuaciones y que dejó a decenas de miles de personas en el estado sin electricidad luego que se les cortara la energía.

Impacto en la comunidad

Un incendio en Malibu, una localidad costera al oeste de Los Ángeles, motivó órdenes y advertencias de evacuación para una amplia franja de las montañas de Santa Mónica. En cámaras cercanas y a kilómetros de distancia se podía ver una gran nube de humo negro sobre las cimas.

El Servicio Meteorológico Nacional informó que el viernes se esperaban vientos de 32 a 56 km/h (20 a 35 mph), con ráfagas que, según el pronóstico, alcanzarían de 80 a 112 km/h (50 a 70 mph) en algunas zonas.

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Con los niveles de humedad en descenso, "esto favorecerá una amenaza crítica de condiciones meteorológicas propicias para incendios", señaló el servicio temprano el viernes.

Más de 400 bomberos combatieron durante la noche el incendio Bryson, que el viernes por la mañana abarcaba 59 hectáreas (147 acres) y estaba contenido en un 17%. Había amenazado un centro de detención juvenil y rehabilitación del condado Los Ángeles, que fue evacuado la noche del jueves.

Acciones de la autoridad

Las condiciones meteorológicas más críticas propicias para incendios se verán hasta la tarde del viernes, cuando se esperan los vientos más fuertes y de mayor duración, dijo Kevin McGowan, director de la Oficina de Gestión de Emergencias del condado Los Ángeles. Se esperaba que las condiciones meteorológicas que incrementan el riesgo de incendios se mantuvieran hasta la noche del sábado.

"Los vientos fuertes y las condiciones muy secas seguirán haciendo que los inicios de incendios se propaguen rápidamente, así que instamos a todos a mantenerse vigilantes", indicó.

Vientos de Santa Ana azotan el sur de California

La alcaldesa de Los Ángeles, Karen Bass, quien enfrentó críticas por la respuesta de su ciudad a los incendios mortales de 2025, ordenó al Departamento de Bomberos que despliegue personal y equipo antes de la llegada de los vientos. El Departamento de Bomberos también solicitó ayuda a la oficina estatal de servicios de emergencia.

"Es un evento bastante generalizado de condiciones meteorológicas elevadas propicias para incendios, así que toda la región del sur de California realmente debería estar en alerta", manifestó Rose Schoenfeld, meteoróloga del Servicio Meteorológico Nacional.

Se pronosticaron vientos secos, cálidos y con ráfagas del noreste conocidos como vientos de Santa Ana, que soplan desde el interior del sur de California hacia la costa y mar adentro, y se preveía que los más fuertes se mantuvieran hasta la tarde del viernes.

Schoenfeld indicó que los vientos podrían alcanzar de 32 a 64 km/h (20 a 40 mph), con ráfagas de 80 a 113 km/h (50 a 70 millas por hora), en las montañas de San Gabriel, en el condado de Los Ángeles, y en las montañas de Santa Susana, que se encuentran mayormente en el condado de Ventura. También se pronosticaron condiciones meteorológicas críticas elevadas, aunque breves, propicias para incendios en varias partes de las montañas de Santa Lucía, en el condado de San Luis Obispo.

Bomberos combaten varios incendios en el sur de California

Los bomberos trabajaban para contener otros dos incendios que se iniciaron el jueves por la tarde y activaron órdenes de evacuación en la ciudad de Azusa, al norte de Los Ángeles, y en Camp Pendleton, cerca de San Diego.

Hasta el viernes, más de 175.000 clientes en el norte, centro y sur de California se habían quedado sin electricidad, según poweroutage.com.

Algunos de los peores incendios forestales de California han sido provocados por equipos eléctricos, y en los últimos años las compañías de servicios públicos han comenzado a cortar la energía de forma preventiva durante condiciones secas y ventosas en un esfuerzo por evitar incendios.

Un incendio impulsado por el viento en Azusa quemó más de 16 hectáreas (40 acres) el jueves y llevó brevemente a emitir órdenes de evacuación para un vecindario en las faldas de las montañas de San Gabriel. El avance del incendio había sido detenido a media tarde.

Más al sur, un incendio en Camp Pendleton amenazó varios edificios. Se emitieron órdenes de evacuación en el área de Las Flores de la base militar y se levantaron al anochecer, informaron autoridades militares en un comunicado.

Cortes de energía generalizados en el norte de California

En el norte de California, algunas comunidades de la Sierra Nevada y sus estribaciones comenzaron a experimentar vientos fuertes, altas temperaturas y baja humedad la noche del miércoles.

El servicio meteorológico emitió una advertencia de bandera roja para distintas partes del centro y norte de California hasta la mañana del viernes, señalando que cualquier incendio se propagaría rápidamente. Estas advertencias se emiten cuando las condiciones meteorológicas crean un mayor riesgo de incendios forestales.

La posible interrupción del suministro eléctrico a clientes desde la Costa Central hasta las zonas más altas de la Sierra Nevada podría prolongarse hasta la tarde del sábado, informó Pacific Gas and Electric Company.

Se esperan condiciones calurosas y ventosas durante el fin de semana

En el sur de California, la advertencia de bandera roja para las zonas montañosas de los condados Ventura y Los Ángeles estaba vigente hasta la noche del viernes.

En enero de 2025, el incendio Palisades —avivado por los vientos de Santa Ana— arrasó una ladera en un vecindario de Los Ángeles, provocó la muerte de 12 personas y destruyó mansiones con espectaculares vistas al océano. Las autoridades determinaron que el incendio Palisades fue una reactivación de otro incendio que, según afirmaron, fue iniciado intencionalmente por un hombre de 29 años.

Otro incendio que ardió al mismo tiempo en la ciudad de Altadena, en el condado de Los Ángeles, provocó la muerte de 19 personas y destruyó más de 9.400 viviendas y negocios. Ese incendio fue causado por chispas de una torre de transmisión inactiva propiedad de Southern California Edison, informaron las autoridades.

Schoenfeld señaló que los vientos de Santa Ana no serán tan fuertes como durante esos incendios, cuando registraban ráfagas de 96 a 160 km/h (60 a 100 mph).