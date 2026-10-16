ICE atropella inmigrante en Houston: Miguel Parra herido grave

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Un vehículo federal de inmigración embistió a un trabajador de la construcción en Houston y le rompió una pierna mientras perseguía a un hombre que, al parecer, murió hace años, informó su familia el viernes, lo que plantea interrogantes sobre por qué se llevó a cabo la operación.

El trabajador Miguel Parra Hernández, de 48 años, originario de México, permanece hospitalizado con múltiples fracturas en la pierna y necesita una cirugía reconstructiva de tobillo, según el grupo de defensa de inmigrantes FIEL, con sede en Houston. El grupo indicó en una conferencia de prensa el viernes que la familia del presunto sospechoso había compartido documentación que demostraba su fallecimiento.

El Servicio de Inmigración y Control de Aduanas de Estados Unidos (ICE, por sus siglas en inglés) no respondió a una solicitud de comentarios.

"El ICE miente", afirmó Cesar Espinosa, director ejecutivo de FIEL. "O alguien no está diciendo la verdad o, de repente, estos dos agentes del ICE desarrollaron un sexto sentido y pueden ver a los muertos".

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El ICE señaló que sus agentes vieron a Parra Hernández con un hombre al que identificó como José Mendoza Cervantes, el objetivo de la operación, e intentaron detenerlos a ambos.

Sin embargo, el hombre que aparece en una foto difundida por el ICE era en realidad José Héctor Jiménez, quien murió hace años, según FIEL. El grupo indicó que la hija del hombre proporcionó documentos que confirman su muerte, los cuales fueron entregados a la fiscalía.

La Fiscalía de Distrito del Condado Harris considera la posibilidad de presentar cargos penales contra el agente del ICE que conducía el vehículo, después de que imágenes de vigilancia contradijeran la afirmación de la agencia de que Parra Hernández se atravesó frente al vehículo.

En el video se muestra una SUV negra que acelera sobre un camellón y se dirige hacia un hombre que huye corriendo. El video no muestra el momento en que el auto lo golpea (esa vista queda bloqueada por otro vehículo), pero sí muestra la SUV a centímetros del hombre que escapa. Luego, el video lo muestra en el suelo.

El hombre al que ICE identificó como Mendoza Cervantes no estaba en el vehículo de Parra Hernández, le dijo a The Associated Press Rafael Lemaitre, portavoz de la Fiscalía de Distrito del Condado Harris.

La hija de Jiménez, Jamie Jiménez, no respondió a las solicitudes de comentarios de la AP. Su esposo, Andrés Rendón, confirmó a la AP que José Héctor Jiménez era el padre fallecido de su esposa.

Jiménez murió mientras era perseguido por autoridades federales de inmigración cuando intentaba reingresar a Estados Unidos, según FIEL.

La abogada de Parra Hernández, Kim Bruno, les dijo a los reporteros que su cliente sufre depresión bajo custodia federal, especialmente tras enterarse de que no era el objetivo de la operación.

"Esto nunca debió haber ocurrido desde el principio", manifestó Bruno.

Su hermano, Roberto Parra, contó que trabajaban juntos en la construcción todo el día y que solo quiere que a su hermano lo traten con humanidad. Agregó que Parra Hernández tiene una familia que mantener, y que su único "delito" fue llegar a un país por necesidad.

FIEL busca que Parra Hernández sea liberado antes de que lo trasladen del hospital a un centro federal de detención.

Nidia Delfín, hermana de Luis Enrique Delfín, quien fue detenido en el vehículo del ICE que embistió a Parra Hernández, pidió que su hermano sea liberado de la custodia federal para que pueda servir como testigo.

"Todavía está muy preocupado, todavía tiene mucho miedo", expresó. "No es el mismo tipo que estaba afuera la semana pasada".