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América remonta y gana al Necaxa

Por El Universal

Septiembre 28, 2026 03:00 a.m.
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América remonta y gana al Necaxa
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      CIUDAD DE MÉXICO.- América llegó a Aguascalientes como la mejor defensa del Apertura 2026, pero terminó por protagonizar un partido de ida y vuelta ante Necaxa, con cinco penales, un triplete de Henry Martín y una remontada que parecía imposible por momentos.

      América, tomó el control del encuentro como se esperaba. La posesión y el dominio del balón fueron azulcremas durante buena parte del primer tiempo, con los visitantes buscando imponer condiciones desde el inicio. Entre los titulares apareció el refuerzo español Carlos Álvarez.

      Al 37´, Owen González aprovechó una diagonal dentro del área para mandar el balón al fondo de las redes y poner el 1-0 para los Rayos. Necaxa no había generado demasiadas ocasiones, pero encontró la contundencia que le había faltado durante el encuentro.

      La respuesta americanista fue inmediata. Apenas un minuto después, al 38´, Henry Martín aprovechó una serie de rebotes después de un tiro de esquina y empujó el balón para poner el 1-1.

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      Y cuando parecía que el empate podía darle tranquilidad al América, llegó otro giro.

      Al 40´, una mano dentro del área americanista provocó el penalti para Necaxa. Julián Carranza tomó el balón, engañó al portero y convirtió desde los once pasos para devolverle la ventaja a los locales con el 2-1.

      La locura continuó hasta el tiempo agregado del primer tiempo. Al 52´, el VAR llamó a revisar una mano de Necaxa dentro del área y, después de la revisión, América recibió un penalti. Henry Martín no falló y volvió a aparecer desde los once pasos para firmar el 2-2.

      Las Águilas salieron con mayor insistencia en la segunda mitad y encontró la remontada al 56´.

      Miguel Borja aprovechó un error defensivo de Necaxa y convirtió para poner el 3-2. El delantero colombiano había sido uno de los jugadores que más peligro generó para el América.

      Necaxa ya no pudo recuperar el control del partido y, al 72´, volvió a sufrir dentro del área. Carlos Álvarez fue derribado y el árbitro señaló penalti para el América.

      Henry Martín volvió a tomar la responsabilidad. El capitán americanista completó su triplete con un gran cobro al ángulo, imposible para el arquero, para sentenciar el partido y poner el 4-2 definitivo.

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