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Amplían Bravos ventaja en el Este

Con gran labor de su pitcher Chris Sale, superaron a los Filis 5-2

Por AP

Septiembre 05, 2026 03:00 a.m.
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Amplían Bravos ventaja en el Este
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      FILADELFIA.- Chris Sale, de Atlanta, superó en el duelo a Cristopher Sánchez en un enfrentamiento entre dos de los mejores lanzadores del béisbol, y los Bravos vencieron 5-2 a los Filis de Filadelfia la noche del viernes para ampliar a cinco juegos su ventaja en el Este de la Liga Nacional.

      El venezolano Ronald Acuña conectó tres imparables e impulsó una carrera y el hondureño Mauricio Dubón pegó un jonrón por los Bravos, que ganaron por novena vez en 11 juegos.

      Alec Bohm conectó un cuadrangular y un doble e impulsó las dos carreras de los Filis, que perdieron apenas por cuarta vez en 19 juegos.

      Sale (14-9) permitió dos carreras en seis entradas, con siete ponches y una base por bolas. Llegó ubicado segundo en la Liga Nacional en efectividad, que subió ligeramente a 2,10.

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      El dominicano Sánchez (16-5) siguió estancado en 16 victorias tras permitir tres carreras en seis entradas. Toleró cinco hots y otorgó tres bases por bolas, con cinco ponches.

      Atlanta anotó tres de sus carreras ante Sánchez en la segunda entrada con un sencillo impulsor de Austin Riley, un rodado para out de Ha-Seong Kim y un doble impulsor de Acuña.

      Los Filis descontaron en la parte baja del episodio con el doble productor de Bohm y se acercaron 3-2 en la cuarta con su batazo solitario al jardín izquierdo con un out.

      Filadelfia tuvo corredores en posición de anotar con menos de dos outs en la quinta y sexta entradas, pero no pudo anotar ante Sale.

      Después de que Dubón conectó un jonrón de dos carreras en la octava ante Orion Kerkering, el cubano Raisel Iglesias lanzó una novena entrada de 1-2-3 para su salvamento número 30.

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