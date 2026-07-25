logo pulso
PSL Logo

Secciones

Secciones

Multimedia

Familiares de víctimas protestan contra régimen autoritario en Lima

Fotogalería

Familiares de víctimas protestan contra régimen autoritario en Lima

Edición impresa

Edicion Impresa Portada de Hoy
Portada
Meta

Andrea Pirlo está a un paso de Italia

Por Agencias

Julio 25, 2026 03:00 a.m.
A
Andrea Pirlo está a un paso de Italia
¿Quieres resumir esta noticia?

Resumen

Destacados

    Preguntas y respuestas

      ¿Qué te pareció el resumen?

      Este resumen y los análisis automáticos fueron generados por inteligencia artificial, por lo que podrían contener imprecisiones. Aunque buscamos ofrecer claridad y precisión, pueden existir errores, omisiones o interpretaciones inexactas. Úsalo como guía rápida y consulta la nota completa para obtener el contexto completo.

      Desarrollado por SACS IA

      La selección de Italia está cerca de definir a su nuevo entrenador. Luego de los intentos fallidos por convencer a Pep Guardiola y Carlo Ancelotti, la Federación Italiana de Fútbol (FIGC) tiene a Andrea Pirlo como el principal candidato para asumir el cargo y liderar a la Azzurra rumbo al Mundial de 2030.

      Según informó La Gazzetta dello Sport, la FIGC se acercó a Pirlo para ofrecerle el puesto de seleccionador nacional. El exmediocampista, campeón del mundo con Italia en Alemania 2006, es ahora el gran favorito para convertirse en el nuevo técnico del combinado italiano, con un contrato que se extendería por los próximos cuatro años.

      La decisión llega después de que la federación explorara otras alternativas de peso. Durante los últimos días, el presidente de la FIGC, Giovanni Malagò, confirmó que hubo contactos con Pep Guardiola e incluso reconoció que el organismo estaba dispuesto a realizar un esfuerzo económico excepcional para intentar convencer al entrenador español. Sin embargo, el extécnico del Barcelona, Bayern Múnich y Manchester City rechazó la posibilidad, al mantener su intención de tomarse un descanso tras cerrar su etapa en el club inglés.

      Carlo Ancelotti también fue sondeado, pero descartó la opción de dirigir a la selección italiana, lo que dejó a Pirlo como la principal apuesta para iniciar un nuevo ciclo.

      ¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí


      En medio de la búsqueda del sucesor, el presidente del Comité Olímpico Nacional Italiano (CONI), Luciano Buonfiglio, había manifestado públicamente su deseo de que el nuevo seleccionador fuera un entrenador italiano, al destacar la tradición y el nivel de los técnicos del país.

      Lo más visto

        MINUTO A MINUTO

        no te pierdas estas noticias

        América anuncia precios y venta de boletos para partido vs San Diego
        América anuncia precios y venta de boletos para partido vs San Diego

        América anuncia precios y venta de boletos para partido vs San Diego

        SLP

        El Universal

        América enfrentará a San Diego FC en la Leagues Cup 2026, con venta oficial de boletos a través de Fanki.

        Del Toro se mantiene en el podio del Tour de Francia
        Del Toro se mantiene en el podio del Tour de Francia

        Del Toro se mantiene en el podio del Tour de Francia

        SLP

        EFE

        El ciclista mexicano reforzó su posición con una ventaja de 24 segundos

        Tigres y ADSL, por su primera victoria este sábado
        Tigres y ADSL, por su primera victoria este sábado

        Tigres y ADSL, por su primera victoria este sábado

        SLP

        El Universal

        Tigres UANL enfrenta a San Luis tras perder en la primera fecha y con bajas en su plantilla.

        Concacaf 2026: México Sub-20 juega hoy
        Concacaf 2026: México Sub-20 juega hoy

        Concacaf 2026: México Sub-20 juega hoy

        SLP

        El Universal

        El equipo mexicano juega como local en Puebla y Ciudad de México.