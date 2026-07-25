Andrea Pirlo está a un paso de Italia

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La selección de Italia está cerca de definir a su nuevo entrenador. Luego de los intentos fallidos por convencer a Pep Guardiola y Carlo Ancelotti, la Federación Italiana de Fútbol (FIGC) tiene a Andrea Pirlo como el principal candidato para asumir el cargo y liderar a la Azzurra rumbo al Mundial de 2030.

Según informó La Gazzetta dello Sport, la FIGC se acercó a Pirlo para ofrecerle el puesto de seleccionador nacional. El exmediocampista, campeón del mundo con Italia en Alemania 2006, es ahora el gran favorito para convertirse en el nuevo técnico del combinado italiano, con un contrato que se extendería por los próximos cuatro años.

La decisión llega después de que la federación explorara otras alternativas de peso. Durante los últimos días, el presidente de la FIGC, Giovanni Malagò, confirmó que hubo contactos con Pep Guardiola e incluso reconoció que el organismo estaba dispuesto a realizar un esfuerzo económico excepcional para intentar convencer al entrenador español. Sin embargo, el extécnico del Barcelona, Bayern Múnich y Manchester City rechazó la posibilidad, al mantener su intención de tomarse un descanso tras cerrar su etapa en el club inglés.

Carlo Ancelotti también fue sondeado, pero descartó la opción de dirigir a la selección italiana, lo que dejó a Pirlo como la principal apuesta para iniciar un nuevo ciclo.

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En medio de la búsqueda del sucesor, el presidente del Comité Olímpico Nacional Italiano (CONI), Luciano Buonfiglio, había manifestado públicamente su deseo de que el nuevo seleccionador fuera un entrenador italiano, al destacar la tradición y el nivel de los técnicos del país.