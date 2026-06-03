Andreeva avanza en Roland Garros

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PARÍS.- Marta Kostyuk, la mejor jugadora sobre arcilla esta temporada y una firme defensora de Ucrania en medio de la guerra con Rusia, disputará su primera semifinal de un torneo grande en Roland Garros contra una rusa.

Kostyuk ganó un intenso duelo de cuartos de final entre ucranianas ante Elina Svitolina por 6-3, 2-6, 6-2 el martes.

Eso aseguró que Kostyuk se cite contra la adolescente rusa Mirra Andreeva, quien aplastó a la veterana rumana Sorana Cirstea por 6-0, 6-3.

Kostyuk lidera a Andreeva 2-0 en el historial directo entre ambas. La segunda victoria fue en la final de Madrid hace un mes. Kostyuk no estrechó la mano en la red, siguiendo el protocolo de las ucranianas con rivales de Rusia y su aliada Bielorrusia desde que comenzó la guerra hace cuatro años.

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"Tuvimos otra noche muy difícil en Ucrania, especialmente en Kiev tanta gente muerta", dijo Kostyuk.

Svitolina añadió: "Quiero dedicar este partido al pueblo ucraniano y a su resiliencia. ¡Slava Ukraini! (¡Gloria a Ucrania!)".

Rusia lanzó cientos de drones y decenas de misiles contra Kieve y otras ciudades ucranianas durante la noche, lo que dejó al menos 18 civiles muertos y más de 100 heridos, informaron las autoridades el martes.

"Le envié un mensaje de texto a mi familia para saber si estaban bien. Eso es prácticamente todo lo que puedo hacer", comentó Kostyuk. "Lo más importante que puedo hacer es sentarme aquí y hablar de ello para que más personas se enteren y no se acostumbren a esta terrible vida".

Svitolina dijo que amigos en Ucrania le hablaron de los ataques apenas unas horas antes del partido.

"Es muy triste que todos tengamos que lidiar realmente con esta pesadez y dolor todos los días, y con momentos de miedo sin saber qué traerá el día siguiente", expresó Svitolina.