Antonio Brown se declara culpable

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MIAMI.- El exastro de la NFL, Antonio Brown, evitó una condena de prisión al declararse culpable de un cargo reducido de agresión agravada con un arma de fuego en un tribunal estatal de Miami. La jueza Marisa Tinkler Mendez lo sentenció a tres años de libertad condicional, periodo en el que deberá asistir a sesiones semanales de asesoramiento terapéutico y tendrá prohibido poseer armas de fuego. Con este acuerdo, el receptor abierto All-Pro de 38 años esquivó una acusación inicial por intento de asesinato que conllevaba una pena de hasta 30 años de cárcel.

El caso penal se originó por un tiroteo ocurrido fuera de un combate de boxeo de celebridades en Miami. Según la policía, Brown le quitó una pistola a un guardia de seguridad y disparó dos veces contra Zul-Qarnain Kwame Nantambu tras una pelea a puñetazos. Aunque la víctima sufrió un roce en el cuello, perdonó al exjugador, se negó a cooperar con las autoridades y rechazó presentar cargos. Por su parte, Brown sostuvo que actuó en defensa propia bajo la ley Stand Your Ground de Florida debido a un intento de robo de sus joyas, lo que generó dudas en la fiscalía sobre su verdadera intención de disparar y propició el pacto judicial.

Este incidente se suma al complejo historial de Brown, quien fue extraditado desde Dubái para enfrentar este proceso y ya acumulaba antecedentes por violencia doméstica, agresión e impago de manutención infantil. Su trayectoria en la NFL abarcó 12 temporadas, principalmente con los Steelers de Pittsburgh, y alcanzó la cima al ganar el Super Bowl en 2021 con los Buccaneers de Tampa; su carrera concluyó abruptamente ese mismo año tras abandonar el campo sin camiseta en pleno partido.