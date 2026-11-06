César Ramos dirigirá el Clásico Capitalino por cuarta ocasión

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César Arturo Ramos Palazuelos fue designado por la Comisión de Árbitros de la Federación Mexicana de Futbol (FMF) para dirigir el Clásico Capitalino entre los Pumas y el América.

El tres veces mundialista (Rusia 2018, Qatar 2022 y Norteamérica 2026) impartirá justicia por cuarta ocasión consecutiva en este duelo tan pasional.

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Luego de haber estado presente en los partidos de la fase regular del Apertura 2025 y del Clausura 2026 y la vuelta de los cuartos de final del pasado torneo, Culichi fue elegido para volver a arbitrar este encuentro.El originario de Culiacán, Sinaloa, estará acompañado por Alberto Morín Méndez (asistente número uno), Edgar Magdaleno Castrejón (asistente número dos) e Iván Antonio López Sánchez (cuarto árbitro).Mientras que en la cabina del VAR estarán Jorge Abraham Camacho Peregrina (VAR) y Christian Kiabek Espinosa Zavala (AVAR).El experimentado silbante tendrá la responsabilidad de dirigir uno de los partidos con mayor rivalidad del futbol mexicano.En sus Clásicos Capitalinos previos, los resultados fueron un triunfo a favor de los Pumas, uno a favor del América y un empate.En la Fecha 11 del Apertura 2025, las Águilas golearon (4-1) a los felinos en el estadio Ciudad de los Deportes, donde Efraín Juárez se fue expulsado por insultar a César Ramos.En el siguiente encuentro, los universitarios cobraron revancha en CU y se impusieron con un gol de Robert Morales, por la vía del penalti en los últimos minutos.En el último Clásico Capitalino, se dio el trepidante empate (3-3) en el Olímpico Universitario que terminó dándole la clasificación a las semifinales a los Pumas.En aquel partido, el que es considerado el mejor árbitro de la última época señaló, de manera correcta, dos penaltis a favor del América.El primero lo convirtió Alejandro Zendajas; mientras que el segundo lo falló Henry Martín.En los tres partidos que César Ramos ha dirigido, no ha tenido la necesidad de expulsar a ningún jugador.Además, sólo ha mostrado 16 tarjetas amarillas a lo largo de los 270 minutos; un promedio de cinco cartones preventivos por encuentro.A los directores técnicos, les mostró la tarjeta roja en una ocasión y una tarjeta amarilla; la primera fue para el de los Pumas y la segunda para el del América.