México conquista el bronce en Dakar 2026

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Daniel Saborío se convirtió en doble medallista olímpico juvenil, después de colgarse el bronce en la prueba de 200 metros libres de los Juegos Olímpicos de la Juventud Dakar 2026.

El nadador mexicano culminó en un tiempo de 1:49.68 para subir al podio y sumar la cuarta medalla de la delegación nacional en la justa multideportiva.

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El ruso Bogdan Toropkin firmó un tiempo de 1:47.78 para adueñarse del oro, mientras que la plata quedó en manos del húngaro Olivér Pápai, quien culminó la competición en 1:48.43.Anteriormente, Saborío Grillo también conquistó el tercer lugar de los 400 metros libres.Ésta fue la primera medalla que México sumó en los Juegos Olímpicos de la Juventud Dakar 2026, donde solo participan atletas menores de 18 años.De momento, China lidera el medallero del evento internacional con 14 metales, seguido de Japón y Rusia; mientras que la delegación mexicana ocupa el 52.º puesto con cuatro preseas de bronce: dos de Daniel Saborío, sumados al de Victoria García en 50 metros mariposa y del equipo mixto de Béisbol 5.Con esta prueba, Daniel Saborío cerró su participación en Dakar 2026. El joven de diecisiete años, abanderado de México en la Ceremonia de Apertura, sueña con la justa veraniega de Los Ángeles 2028.Los Juegos Olímpicos de la Juventud terminarán el próximo 13 de noviembre.