Antonelli estrena corona dominando ensayos de GP Brasil

¿Quieres resumir esta noticia? Clic aquí Resumen Destacados Preguntas y respuestas

El italiano Andrea Kimi Antonelli (Mercedes), que, al acabar tercero el pasado domingo en México, dejó matemáticamente sentenciado el Mundial de Fórmula Uno, estrenó corona firmando el mejor tiempo de los entrenamientos libres del Gran Premio de Sao Paulo (Brasil), el vigésimo del año, que se disputa en el circuito de Interlagos.

Antonelli, con 20 años el campeón mundial más joven de todos los tiempos, logró el mejor tiempo de este viernes en el segundo ensayo, en el que todos marcaron sus vueltas rápidas con el neumático de compuesto blando.

Kimi, que se convirtió en el tercer italiano -y en el primero, 73 años después de que lo hiciese por última vez Alberto Ascari- en ganar el Mundial, cubrió -al igual que el resto, con la gomas blandas- los 4.309 metros de la pista paulista en un minuto, diez segundos y 763 milésimas. Exactamente 253 menos que el inglés Lando Norris (McLaren) y con 259 sobre el cuádruple campeón mundial neerlandés Max Verstappen (Red Bull), ganador en México, segundo en la general y principal aspirante ahora a lo principal que queda en juego: el subcampeonato.

Los españoles Fernando Alonso (Aston Martin) -doble campeón del mundo-, a un segundo y 775 milésimas de Antonelli, y Carlos Sainz (Williams), a 1,979, marcaron el decimoquinto y el decimoséptimo tiempos, respectivamente, en una jornada en la que el argentino Franco Colapinto (Alpine) firmó el undécimo crono de la sesión, a un segundo y dos décimas del joven astro boloñés, del que se quedó a dos segundos y medio, con el vigésimo tiempo, el mexicano Sergio Pérez (Cadillac).

¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí

El brasileño Rafael Camara, debutante ante su afición como piloto oficial de Haas -en sustitución del francés Esteban Ocon-, se inscribió decimosexto, ocho puestos por detrás de su compatriota Gabriel Bortoleto (Audi) y entre ambos españoles. A poco menos de un segundo y ocho décimas de Antonelli, que tras recuperarse de los (nunca exentos de peligro) festejos mexicanos derivados de su gesta -hasta la fecha ha ganado nueve carreras y en el resto siempre ha subido al podio, salvo en tres-, estrenó corona con clase y estilo.

Andrea Kimi Antonelli lidera entrenamientos en Sao Paulo

El séptuple campeón mundial inglés Lewis Hamilton, que en México elevó a 105 su propio récord histórico de 'poles' en la F1 y que este fin de semana festeja, a los 41 años, su Gran Premio número 400 en la categoría reina -marca que sólo supera Alonso, de 45, que el domingo alcanzará los 445- se inscribió sexto en la tabla de tiempos.

Por detrás de su compatriota George Russell (Mercedes) y del australiano Oscar Piastri (McLaren). A cuatro décimas y media del piloto que heredó no sólo su 'flecha plateada', sino su brillante ingeniero de pista, Peter Bonnington, junto al que Sir Lewis festejó, en la escudería alemana, seis de sus siete títulos.

Resultados y novedades en entrenamientos libres del GP de Sao Paulo

Su compañero, el monegasco Charles Leclerc, que acaba de ser padre de una niña de nombre Bianca -y con el que el espectacular y excéntrico campeón de Stevenage mantiene una relación manifiestamente mejorable-, se ordenó un puesto por detrás de él.

Norris había sido el más rápido en el primer libre (1:11.717), en el que mejoró en 82 milésimas a Antonelli y en 236 a Verstappen. El doble campeón mundial asturiano -que festejó sus dos títulos (en 2005 y en 2006) en esta pista- firmó el duodécimo tiempo, a un segundo y tres décimas exactas del campeón del mundo del año pasado, en una sesión en la que no rodó Sainz, que cedió su Williams al británico Luke Browning, decimoséptimo, a un segundo y 874 milésimas de su compatriota.

Hamilton -tercero en la general, a dos puntos de Verstappen- y Russell -cuarto, a once unidades de 'Mad Max'- se inscribieron cuarto y quinto, respectivamente, en la tabla de tiempos matinal. A 32 y a 38 centésimas, respectivamente, de Norris.

Colapinto había sido noveno, a 937 milésimas de Lando, en una sesión en la que tampoco rodó 'Checo', con cuyo Cadillac el estadounidense Colton Herta firmó el vigésimo tiempo, a dos segundos y medio.

El gran contratiempo del primer ensayo lo tuvo otro probador, el británico Freddie Slatter, que se subió al Audi del alemán Nico Hülkenberg y que, antes de cerrar la tabla, a más de tres segundos, provocó, cuando se le paró un coche que ya no volvió a salir a pista en todo el día, una interrupción, con bandera roja, quince minutos después del arranque del ensayo.

También tuvo problemas el sueco Dino Beganovic, penúltimo con el Ferrari de Leclerc -quinto en la general, a 16 puntos de Verstappen- en la matinal, en la que llegaron a rodar hasta seis probadores.

El italiano Gabriele Mini fue el que más alto se inscribió, séptimo, a ocho décimas y media, con el Alpine del francés Pierre Gasly. Su compatriota Leonardo Fornaroli fue undécimo, con el otro McLaren, el de Piastri, a un segundo y a una décima de Norris.

Por la tarde, Antonelli intercambió puestos con Norris y Verstappen -gran animador del tramo final del certamen, que en el Autódromo Hermanos Rodríguez logró su tercer triunfo del año, el tercero en las cuatro últimas carreras- certificó su tercera plaza en la tabla de tiempos de la jornada.

Todo lo aprendido este viernes podría, sin embargo, servir de poco, o de nada, al menos con miras a la calificación, si se confirman los pronósticos que anuncian lluvia en Interlagos para este sábado, jornada en la que se completarán los ensayos, horas antes de la cronometrada principal, que ordenará la formación de salida de la carrera dominical, prevista a 71 vueltas, para completar 305,8 kilómetros.