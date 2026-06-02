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Anuncia Paraguay su lista mundialista

Por AP

Junio 02, 2026 03:00 a.m.
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Anuncia Paraguay su lista mundialista
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      Con una lista que combina garra, experiencia en las ligas más competitivas del mundo y jóvenes consolidados en el exterior, Paraguay reveló el lunes la lista final de 26 jugadores que disputarán el Mundial, escenario al que regresará tras 16 años de ausencia.

      La lista del seleccionador de Paraguay, el argentino Gustavo Alfaro, de 63 años, no trae muchas sorpresas ni cambios drásticos. El joven volante ofensivo Julio Enciso, el experimentado atacante Antonio Sanabria y el mediocampista Diego Gómez lideran la nómina, formada en gran parte por jugadores que militan en equipos de Europa.

      Arqueros: Roberto Junior Fernández (Cerro Porteño), Orlando Gill (San Lorenzo), Gastón Olveira (Olimpia).

      Defensores: Juan Cáceres (Dinamo), Gustavo Gómez (Palmeiras), Gustavo Velázquez (Cerro Porteño), Junior Alonso (Atlético Mineiro), José Canale (Lanús), Omar Alderete (Sunderland), Alexandro Maidana (Talleres), Fabián Balbuena (Gremio).

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      Volantes: Diego Gómez (Brighton), Maurício Magalhaes (Palmeiras), Damián Bobadilla (Sao Paulo), Braian Ojeda (Orlando City), Andrés Cubas (Vancouver Whitecaps), Matías Galarza (Atlanta United), Alejandro Romero Gamarra (Al Ain).

      Delanteros: Gustavo Caballero (Portsmouth), Ramón Sosa (Palmeiras), Alex Arce (Independiente Rivadavia), Isidro Pitta (Bragantino), Gabriel Ávalos (Independiente), Miguel Almirón (Atlanta United), Antonio Sanabria (Cremonese) y Julio Enciso (Estrasburgo).

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