Aplazan 4to. juego de Rays-Guardianes

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CLEVELAND.- El cuarto juego de la Serie de Campeonato de la Liga Americana entre los Rays de Tampa Bay y los Guardianes de Cleveland fue pospuesto el viernes por lluvia.

Los equipos reanudarán su serie este sábado a las 18:00 horas, tiempo del centro de México. El quinto encuentro se llevaría a cabo el domingo, también en el Progressive Field, y el sexto se realizaría el lunes en St. Petersburg, Florida, si es necesario.

Los Guardianes tienen una ventaja de 2-1 en la serie al mejor en un máximo de siete enfrentamientos después de que un jonrón de dos carreras de Petey Halpin los condujo el jueves a una victoria de 3-2 en el tercer juego.

Es la primera vez que se pospone un juego de la Serie de Campeonato de la Liga Americana desde 2019, cuando los Yankees de Nueva York recibían a los Astros de Houston.

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Cleveland había planeado un juego de bullpen para el viernes, con Shawn Armstrong como abridor nominal. El manager de los Guardianes, Stephen Vogt, podría cambiar los planes y optar por Foster Griffin el sábado. El zurdo abrió el lunes el primer encuentro y permitió dos carreras en cinco entradas.

Tampa Bay tenía previsto abrir con Nick Martínez.

Los equipos podrían disputar los últimos cuatro juegos sin un día de descanso, culminando en un posible séptimo duelo el martes. Eso podría ser una buena noticia para los Cerveceros de Milwaukee, que tienen una semana libre antes de inaugurar la Serie Mundial en casa el 23 de octubre contra Cleveland o Tampa Bay.

Milwaukee está en el Clásico de Otoño por primera vez desde 1982 después de barrer a los Dodgers de Los Ángeles en la Serie de Campeonato de la Liga Nacional la noche del jueves.