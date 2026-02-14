logo pulso
Apretado triunfo de Diablos sobre Xolos

Por El Universal

Febrero 14, 2026 03:00 a.m.
A
Apretado triunfo de Diablos sobre Xolos

CIUDAD DE MÉXICO.- En “El Infierno”, los Diablos Rojos de Toluca celebraron sus 109 años de historia con una victoria (1-0) ante unos complicados Xolos de Tijuana. Un duelo que inició con dos equipos invictos y que terminó con la caída de la escuadra fronteriza, dirigida por el uruguayo Washington Sebastián Abreu.

Aún con dos goles anulados, los escarlatas, dirigidos por el argentino Antonio Mohamed, se apropiaron del triunfo gracias a que el delantero portugués Paulinho al minuto 22 de tiempo corrido, remató dentro del área. La ilusión por un segundo tanto acompañó al futbolista lusitano en distintos momentos del partido, sin embargo, no pudo concretarlo.

La victoria le permitió a los Diablos Rojos del Toluca conservar su aureola de invicto, a la par de los Pumas de la UNAM y las Chivas Rayadas del Guadalajara. Hasta el primer día en la Jornada 6 del Clausura 2026, solo tres equipos guardan este carácter.

De momento, los dirigidos por Mohamed ocupan el tercer lugar de la tabla general del torneo. Mientras que, en contraste, los Xolos de Tijuana descendieron hasta el décimo puesto de la tabla general.

En la próxima fecha, Toluca se enfrentará a los Rayos de Necaxa, a la par que Tijuana jugará contra los Cañoneros de Mazatlán.

