Zendejas se pierde partido ante Chivas

Febrero 14, 2026 03:00 a.m.
Zendejas se pierde partido ante Chivas

México.- Justo cuando parecía que América encontraba regularidad en el Clausura 2026, ha recibido un duro golpe previo al Clásico Nacional de mañana sábado frente a las Chivas del Guadalajara.

Alejandro Zendejas no podrá estar en el choque frente al Rebaño y no hizo el viaje a Guadalajara, esto debido a molestias musculares que presenta el 10 de las Águilas; el cuerpo técnico ha decidido cuidarlo para no agravar su lesión.

Sensible ausencia para los de Coapa, que habían encontrado regularidad desde el regreso de Alejandro Zendejas y ya hilaban cinco enfrentamientos sin perder, entre Liga MX y Concacaf Champions Cup.

A la baja de Zende se suma la del mediocampista mexicano Alan Cervantes, también por lesión. Por parte del Guadalajara, no podrán con el mediocampista Luis Romo.

El primer Clásico del año será entre las Chivas de Guadalajara y las Águilas del América en el estadio Akron.

