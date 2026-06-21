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Tromba incomunica varias localidades

En La Maroma y El Jordán requieren apoyo urgente

Por Jesús Vázquez

Junio 21, 2026 03:00 a.m.
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Tromba incomunica varias localidades
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      MATEHUALA.- Una fuerte tromba azotó varias comunidades del Altiplano afectando principalmente a las localidades de la Sierra de Catorce, como El Jordán y La Maroma, así como la comunidad de San Bartolo, en el municipio de Villa de Guadalupe. Estas comunidades quedaron incomunicadas debido a las grandes corrientes de agua y a los derrumbes registrados en la sierra.

      Habitantes de las comunidades de La Maroma y El Jordán solicitan ayuda urgente, ya que la tormenta dejó cuantiosos daños materiales y destruyó los caminos que las comunican con otras localidades y con la cabecera municipal.  Asimismo, el puente que conecta a ambas comunidades colapsó debido a la fuerza de la corriente.

      Mientras que en la comunidad de San Bartolo, perteneciente al municipio de Villa de Guadalupe, también resultó severamente afectada por las intensas lluvias. 

      Los caminos de acceso quedaron destruidos y los habitantes permanecen incomunicados. 

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      Durante la madrugada, la tormenta provocó la formación de enormes corrientes de agua que arrasaron con todo a su paso. Muchas familias sufrieron importantes pérdidas materiales; sin embargo, no se reportan pérdidas humanas.

      Hasta el momento, elementos de Protección Civil del Estado se encuentran en las zonas afectadas realizando la evaluación de daños que dejó esta tromba, así como verificando las condiciones de seguridad de las viviendas. 

      Las personas que habitan en áreas de mayor riesgo serán evacuadas a lugares más seguros en caso de ser necesario.

      Los habitantes de las comunidades afectadas esperan el apoyo de los gobiernos municipales de Villa de Guadalupe y Catorce para restablecer la comunicación terrestre en estas zonas, donde los caminos quedaron destruidos y algunas localidades incluso se quedaron sin servicio de energía eléctrica.

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