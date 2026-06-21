Iván Cepeda avanza en segunda vuelta presidencial en Colombia

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BOGOTÁ (AP) — Con un 65% del conteo preliminar de los centros de votación en Colombia, el conservador Abelardo de la Espriella encabezaba el domingo el balotaje presidencial con un 50,55% de los sufragios frente a su rival, el progresista Iván Cepeda.

Abelardo de la Espriella lidera balotaje presidencial en Colombia

Cepeda registraba el 47,83% de apoyo, según el conteo preliminar informado por la Registraduría Nacional.

En días posteriores los jueces harán el escrutinio que declarará al ganador de la elección.

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El outsider apodado "El Tigre" y apoyado por el presidente Donald Trump decidió que su primera aspiración electoral fuera por el cargo más importante del país luego de amasar una fortuna con su carrera de abogado y luego como empresario con marcas propias de vino, ron y ropa.

De la Espriella, de 47 años, prometió mano dura contra los "narcoterroristas" y la construcción de mega cárceles al estilo de las del salvadoreño Nayib Bukele.

Los comicios se celebraron en medio de la preocupación de los colombianos por la violencia protagonizada por los grupos armados ilegales y las sucesivas advertencias del presidente saliente Gustavo Petro de un posible fraude, del que no enseñó pruebas.

Gustavo Petro advierte sobre posible fraude electoral y llama a la unidad

Tras el cierre de las urnas, Petro abogó por la "unidad popular" y pidió "resistir el fascismo", en un mensaje en X en el que no nombró a los candidatos. Sin embargo, más temprano enseñó a la prensa su boleta electoral marcada por Cepeda.

Más de 41 millones de colombianos estaban habilitados para votar por quien sucederá a Petro.

Tras vencer en primera vuelta a otros nueve candidatos, De la Espriella y Cepeda avanzaron a la segunda vuelta con una diferencia de sólo 673.000 votos. La expectativa del balotaje está puesta en la holgura del resultado luego de que Petro cuestionara el de la primera vuelta.

Petro dio el banderazo para el inicio de la votación en un acto en la Plaza de Bolívar en el centro de Bogotá y llamó a los colombianos a sufragar con libertad y a cuidar su voto. "La decisión la toman los jueces, después de evaluar las quejas que haya, a los jueces obedeceré. Todo lo que sea antes vale como información", señaló sobre el escrutinio.

Instituciones estatales como la Defensoría del Pueblo y la Procuraduría llamaron a los candidatos, al mandatario, a líderes políticos y a electores a promover mensajes de confianza y desincentivar la violencia.

Propuestas antagónicas

"Han sido las elecciones más importantes que han existido en Colombia. Es primera vez que vemos que se divide... por dos candidatos: el uno por la izquierda y el otro por la derecha", aseguró antes de la votación a The Associated Press Marcela Mejía, una vendedora de corbatas de Cali, en el suroeste del país.

Los candidatos prometen dos modelos políticos antagónicos. Cepeda, senador de 63 años del oficialista Pacto Histórico y aliado de Petro, busca dar continuidad a la agenda política del mandatario saliente, quien no se puede reelegir, de un "cambio" en favor de los más vulnerables. Alega que la oposición no le permitió al presidente saliente ejecutar todos sus proyectos sociales durante su mandato.

A su vez, Cepeda —quien ha sido facilitador en varios diálogos de paz con los grupos armados— no descarta continuar con las negociaciones pese a que la política de paz de Petro ha sido cuestionada. Esta semana logró desarmar a un centenar de ilegales, uno de sus resultados tangibles, pero aún lejos de la meta que se trazó.

De la Espriella, un abogado de 47 años sin experiencia en política apoyado por el presidente Donald Trump, promete acabar de cuajo con los esfuerzos de diálogo y dedicarse a combatirlos con "la fuerza de las armas". Apodado "El Tigre", dijo que construirá "mega cárceles" inspiradas en las del presidente salvadoreño Nayib Bukele, con quien simpatiza.

Colombia se juega su "partido más importante", indicó De la Espriella en un video que divulgó al inicio de la jornada en las redes, en que apareció con su familia y vestidos con la camiseta de la selección colombiana de fútbol.

"Tenemos que derrotar a la tiranía, al régimen; no se trata del señor Cepeda y de mí, se trata del absolutismo versus la democracia", aseguró De la Espriella al votar en Barranquilla, en el Caribe colombiano.

Cepeda sufragó en un centro al sur de Bogotá e instó "a votar con tranquilidad, serenidad y que triunfe la democracia". Dijo que reconocerá el resultado aunque advirtió que estarán atentos y que, en caso de existir eventuales irregularidades, las tramitarán en el sistema electoral.

Yolanda Hernández, una vendedora ambulante, aseguró a la AP que votó en 2022 por Petro, pero que ahora apostó por De la Espriella.

"Queremos que haya un cambio en Colombia porque siempre es la misma violencia, siempre todo lo mismo", dijo Hernández. Petro "dijo que iba a bajar los servicios, que iba a bajar el alimento y todo está más caro".

Hernández vendió lapiceros en la entrada de un puesto de votación de Bogotá para quienes, dijo, no confían en el que otorga la Registraduría por miedo a un "fraude".

Las elecciones se celebran una década después de la histórica firma del acuerdo de paz con la guerrilla Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC), pero la violencia resurgió con fuerza avivada por la disputa entre los grupos armados por dominar las rentas ilegales del narcotráfico y la minería informal.

Las autoridades contabilizaron 14.780 homicidios el año pasado, la cifra más alta desde 2015. Las extorsiones también se han disparado a 13.417 casos en 2025, más del doble de las registradas una década atrás.