Arrestan a terna de asaltantes en la colonia ISSSTE

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Tres hombres fueron detenidos por su probable participación en un robo con violencia a un transeúnte, en la colonia ISSSTE. El aseguramiento fue realizado por oficiales de Guardia Municipal, derivada del monitoreo del sistema de videovigilancia del C4.

De acuerdo con el reporte, tres jóvenes que se desplazaban a bordo de una motocicleta, habrían despojado a un ciudadano de un teléfono celular y una cartera con documentos personales sobre la calle Juan A. Mateos, para posteriormente emprender la huida.

Con la información proporcionada por el C4 Municipal, los oficiales implementaron un operativo de búsqueda, logrando ubicar a tres individuos en calles aledañas, cuyas características coincidían con las reportadas.

Durante la intervención, la parte afectada realizó el señalamiento directo de los asegurados como los probables responsables del hecho.

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En el lugar fueron asegurados Jonathan "N", de 21 años, Juan Antonio "N" y Juan "N", ambos de 19, siendo trasladados para su puesta a disposición ante la Fiscalía estatal, autoridad que determinará su situación jurídica.