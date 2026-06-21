Arabia Saudí pierde 4-0 ante España en Mundial 2023 en Atlanta

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ATLANTA (AP) — Sentado en el banquillo, el delantero saudí Saleh Al-Shehri no pudo más que llevarse las manos a la cabeza mientras España ampliaba el domingo su ventaja a 4-0 al inicio de la segunda mitad.

España domina Arabia Saudí en Mundial 2023

Arabia Saudí siempre había sido claramente desfavorecido en su duelo del Mundial frente al campeón europeo. Pero mantenían la esperanza de dar la sorpresa. Al fin y al cabo, Arabia Saudí derrotó memorablemente a Argentina en el Mundial de 2022. Y, hace apenas seis días, en este mismo estadio, el debutante mundialista Cabo Verde había frustrado a España con un empate 0-0.

El domingo fue distinto. España dominó desde el comienzo, con 22 remates frente a los tres de Arabia Saudí.

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La derrota 4-0 no fue un golpe mortal para los Halcones Verdes. Una victoria contra Cabo Verde el viernes le daría a Arabia Saudí una oportunidad de avanzar a la fase de eliminación directa.

Georgios Donis y el desarrollo del fútbol saudí

Pero la caída fue un golpe desmoralizador para un país que ha destinado miles de millones al deporte mientras intenta dar más legitimidad a su liga local y reforzar a la selección nacional con la mira puesta en el Mundial de 2034, a celebrarse en el país.

El equipo de Arabia Saudí está compuesto casi por completo por jugadores que compiten en la Saudi Pro League, donde juegan con y contra superestrellas de la talla de Cristiano Ronaldo, Karim Benzema y Sadio Mané.

Aunque Arabia Saudí ha empezado a recortar sus gastos en estrellas internacionales, el entrenador de los Halcones Verdes, Georgios Donis, señaló que su presencia había elevado el nivel de la liga saudí y ayudado al desarrollo de jugadores locales. Reconoció, sin embargo, que trasladar ese progreso al escenario internacional sigue siendo un desafío.

"Cuanto más aguerrida sea la competición, tendremos jugadores más buenos", manifestó.

A pesar de esas inversiones, los jugadores saudíes por momentos han tenido dificultades para sumar minutos de juego. El arquero titular Mohammed Al-Owais, por ejemplo, se incorporó el año pasado a un club de la segunda división saudí para asegurarse más tiempo de juego.

La selección nacional también ha tenido tres entrenadores en los últimos dos años, y Donis fue nombrado menos de dos meses del inicio del Mundial.

Arabia Saudí inició su participación de forma prometedora la semana pasada gracias a un empate 1-1 con Uruguay, en el que mantuvieron la ventaja hasta el minuto 80. El domingo, en Atlanta, sin embargo, nunca generaron peligro y ya perdían 3-0 menos de 25 minutos después de iniciado el encuentro.

Donis calificó el domingo como un "mal resultado" ante "uno de los mejores equipos".

El entrenador de España, Luis de la Fuente, dijo que los jugadores saudíes habían mostrado algunas buenas combinaciones, pero que se toparon con una selección española muy poderosa.

De cara al duelo con Cabo Verde, Donis afirmó que confía en que su equipo reencuentre su potencial.

"Volveremos al nivel... en el que seremos muy competitivos", expresó Donis.