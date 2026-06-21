Delta Air Lines aborta aterrizaje tras incidente en aeropuerto Boston

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BOSTON (AP) — Un avión de Delta Air Lines estaba aproximadamente a 90 metros (300 pies) de uno de American Airlines durante un incidente en el aeropuerto de Boston que obligó a la aeronave de Delta a abortar un intento de aterrizaje el sábado por la mañana, afirmó el domingo un experto en aviación.

FAA investiga cuasiaccidente entre vuelos comerciales en Boston

La Administración Federal de Aviación de Estados Unidos (FAA) investiga el incidente de alto riesgo entre los dos vuelos comerciales que estuvieron en peligro de colisionar en el Aeropuerto Internacional Logan de Boston.

Todd Curtis, ex ingeniero de seguridad de Boeing, estimó la distancia entre los dos aviones utilizando Flightradar24, un sitio web que rastrea vuelos. Curtis ahora coproduce un podcast sobre cuestiones de seguridad aérea.

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"Este es un incidente importante", dijo Curtis, y agregó que fue particularmente preocupante porque involucró a dos tripulaciones de aerolíneas profesionales.

Añadió que los funcionarios federales de aviación han estado preocupados por este tipo de incursiones en las pistas desde hace un tiempo y examinarán la situación del sábado.

Los cuasiaccidentes y las incursiones en las pistas de los aeropuertos de Estados Unidos serán el tema de una audiencia en el Capitolio el martes. La subcomisión de comercio del Senado sobre Aviación, Espacio e Innovación buscará formas de reforzar la seguridad en todo el sistema del espacio aéreo nacional.

Maniobra segura de Delta Air Lines evita colisión en aeropuerto Logan

El vuelo de Delta Air Lines procedente de Dallas tuvo que realizar una maniobra de aproximación frustrada, o aterrizaje abortado, para evitar impactarse con el avión de American Airlines que despegaba desde una pista que se cruzaba, según la FAA y los registros de vuelo.

El portavoz de la aerolínea indicó que la tripulación del vuelo 2351 de Delta coordinó con el control de tráfico aéreo para efectuar la maniobra. El avión, que llevaba a bordo a 129 pasajeros y seis miembros de la tripulación, aterrizó sin problemas y el desembarque se realizó con normalidad, según el portavoz.

American Airlines y el aeropuerto remitieron las solicitudes de comentarios a la FAA.

Según la FAA, las aproximaciones frustradas son procedimientos seguros y rutinarios que se realizan a discreción del piloto o de los controladores de tráfico aéreo.

Este incidente ocurre tras varios accidentes de aviación en los últimos días.

Un fundador de una empresa de videojuegos murió el sábado en un choque aéreo en Francia. A principios de esta semana, un jet ejecutivo se estrelló en Laredo, Texas, y murió una persona que iba a bordo.

Un B-52 se estrelló el lunes durante un vuelo de prueba en la Base Aérea Edwards, en California, y murieron las ocho personas que iban a bordo. Y el domingo pasado murieron 12 personas cuando se estrelló en Missouri un avión que participaba en una salida de paracaidismo.