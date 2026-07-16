Arranca Canel´s en Clásica de Oaxaca

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Tras haber vivido una travesía de punta a punta saliendo de la ciudad de San Antonio Texas al tener compromiso con uno de sus patrocinadores el equipo Canel´s-Java se dirigió al estado mexicano de Oaxaca donde Puerto Escondido se convertiría en el epicentro del ciclismo nacional con el arranque de la LXXVII Vuelta Clásica Ciclista Nacional "Lunes del Cerro 2026", en el marco de las festividades de la Guelaguetza.

En este fuerte compromiso en Oaxaca que cuenta con 300 participantes, 226 son corredores oficialmente inscritos: 90 mujeres y 13 hombres. Destaca la participación de 7 ciclistas en categoría élite, quienes portan con orgullo el dorsal de Canel´s-Java y buscarán dejar huella en una de las pruebas más demandantes del calendario nacional.

La etapa, que recorre 500 kilómetros por la Costa oaxaqueña, pondrá a prueba la resistencia, estrategia y velocidad de los competidores de Canel´s-Java en las categorías Élite, así como los Sub-23, Juvenil y Máster, tanto en ramas varonil como femenil. El sol, el viento y el asfalto caliente se sumarán a los rivales, convirtiendo la ruta en un verdadero desafío.

Primera etapa disputada por Canel´s-Java fue el Circuito Puerto Escondido que estaba programado a 90 kilómetros 15 vueltas en total, desafortunadamente las condiciones de seguridad vial no fueron las mejores así que el comité organizador decidieron suspender la etapa al tener que recortar el circuito haciéndolo más pequeño como de exhibición poniendo a los corredores a solo dar 12 vueltas, en la última sueltan un sprint para sacar a los líderes generales de la vuelta, quedando el primero líder general, el segundo líder de metas intermedias y el tercero de montaña, durante el cierre al ser complicado uno de los corredores se cierra mal haciendo una caída que originó un corte dejando atrapados a los corredores de Canel´s-Java quienes venían disputando los primeros lugares.

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Al final de la etapa uno el tiempo fue igual para todos los corredores, teniendo mejor colocado por parte de Canel´s-Java a Ramón Muñiz en séptimo, le siguieron sus compañeros Andrés Silva en 11, Ángel Camacho en 15, Kevin Jiménez 25, Miguel Díaz 29, Efren Santos 52 y Eduardo Miralrio 111.