Arranca Canel´s en Clásica de Oaxaca
A prueba la resistencia, estrategia y velocidad de los competidores
Resumen
Destacados
Preguntas y respuestas
Tras haber vivido una travesía de punta a punta saliendo de la ciudad de San Antonio Texas al tener compromiso con uno de sus patrocinadores el equipo Canel´s-Java se dirigió al estado mexicano de Oaxaca donde Puerto Escondido se convertiría en el epicentro del ciclismo nacional con el arranque de la LXXVII Vuelta Clásica Ciclista Nacional "Lunes del Cerro 2026", en el marco de las festividades de la Guelaguetza.
En este fuerte compromiso en Oaxaca que cuenta con 300 participantes, 226 son corredores oficialmente inscritos: 90 mujeres y 13 hombres. Destaca la participación de 7 ciclistas en categoría élite, quienes portan con orgullo el dorsal de Canel´s-Java y buscarán dejar huella en una de las pruebas más demandantes del calendario nacional.
La etapa, que recorre 500 kilómetros por la Costa oaxaqueña, pondrá a prueba la resistencia, estrategia y velocidad de los competidores de Canel´s-Java en las categorías Élite, así como los Sub-23, Juvenil y Máster, tanto en ramas varonil como femenil. El sol, el viento y el asfalto caliente se sumarán a los rivales, convirtiendo la ruta en un verdadero desafío.
Primera etapa disputada por Canel´s-Java fue el Circuito Puerto Escondido que estaba programado a 90 kilómetros 15 vueltas en total, desafortunadamente las condiciones de seguridad vial no fueron las mejores así que el comité organizador decidieron suspender la etapa al tener que recortar el circuito haciéndolo más pequeño como de exhibición poniendo a los corredores a solo dar 12 vueltas, en la última sueltan un sprint para sacar a los líderes generales de la vuelta, quedando el primero líder general, el segundo líder de metas intermedias y el tercero de montaña, durante el cierre al ser complicado uno de los corredores se cierra mal haciendo una caída que originó un corte dejando atrapados a los corredores de Canel´s-Java quienes venían disputando los primeros lugares.
¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí
Al final de la etapa uno el tiempo fue igual para todos los corredores, teniendo mejor colocado por parte de Canel´s-Java a Ramón Muñiz en séptimo, le siguieron sus compañeros Andrés Silva en 11, Ángel Camacho en 15, Kevin Jiménez 25, Miguel Díaz 29, Efren Santos 52 y Eduardo Miralrio 111.
no te pierdas estas noticias
Liga MX confirma sin ascenso ni descenso para Apertura 2026
El Universal
La Liga MX mantendrá la suspensión de ascenso y descenso para la temporada 2026-2027, según el nuevo reglamento.
Decenas de miles celebran en Argentina el triunfo de su equipo en semifinales del Mundial
AP
El gol de Lautaro Martínez en tiempo añadido selló el pase de Argentina a la final.
El partido de Francia contra España fue la semifinal más vista de la historia en EE.UU.
EFE
El Mundial FIFA 2024 supera récords en EE.UU. con partidos clave en Fox y Telemundo, incluyendo semifinales y octavos.