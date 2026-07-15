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El partido de Francia contra España fue la semifinal más vista de la historia en EE.UU.

El Mundial FIFA 2024 supera récords en EE.UU. con partidos clave en Fox y Telemundo, incluyendo semifinales y octavos.

Por EFE

Julio 15, 2026 06:38 p.m.
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El partido de Francia contra España fue la semifinal más vista de la historia en EE.UU.
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      Los Ángeles (EE.UU.), 15 jul (EFE).- El partido entre Francia y España se convirtió en la semifinal del Mundial masculino de la FIFA más vista en la historia de la televisión estadounidense, al promediar 11.46 millones de espectadores en la cadena Fox.

      Récord de audiencia en semifinales del Mundial FIFA

      Esto representa un aumento del 76 % en audiencia con respecto a la Copa del Mundo anterior, según información que Fox Sports hizo pública a través de X este miércoles.

      La cadena añadió que el pico de audiencia se registró entre las 16:45 hora local y las 17:00 ET (21:45 a 22:00 GMT) con un promedio de 15.56 millones de espectadores.

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      Detalles del partido y avance de España

      España, que no había llegado a una fase final de un Mundial desde 2010, se impuso ante Francia por 2-0, con goles de Mikel Oyarzabal y Pedro Porro.

      A falta de conocer las cifras de la otra semifinal, disputada este miércoles entre Inglaterra y Argentina, el torneo ha batido récords de audiencia en Estados Unidos, tanto para Fox como para Telemundo.

      El encuentro de octavos de final entre EE.UU. y Bélgica se convirtió en la retransmisión de fútbol más vista de la historia del país, promediando 33 millones de espectadores en Fox.

      Mientras que el partido del 5 de julio entre México e Inglaterra, transmitido por Telemundo, fue la emisión televisiva en español más vista de todos los tiempos en el país norteamericano, con 23.2 millones de espectadores, de acuerdo con NBCUniversal.

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