Arranca Chase de NASCAR y Trucks

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El equipo potosino Dynamic Motorsports se reporta listo para afrontar este sábado 5 de septiembre el inicio de la etapa final de NASCAR México Series y Trucks México Series, en el Autódromo Monterrey, donde sus pilotos buscarán comenzar con el pie derecho la lucha por los campeonatos.

En Trucks México Series, la pelea por el título se concentra en siete contendientes y cuatro carreras. El piloto potosino Roberto "Bob" Espinosa llega como líder del Chase con 1008 puntos, al volante de la camioneta #96, por lo que buscará dar el primer paso rumbo a la corona en territorio regiomontano.

La primera fecha del Chase se disputará sobre el trazado conocido como "el frijol", en una carrera nocturna pactada a 70 vueltas, programada para iniciar a las 18:40 horas. Para Espinosa, el objetivo será aprovechar su condición de líder y sumar la mayor cantidad de unidades posibles.

Otro de los representantes de Dynamic Motorsports será el novato Sebastián Rodríguez, quien consiguió su pase al Chase de manera directa con la camioneta #9, Rodríguez inicia la postemporada en el quinto puesto general, con 1002 puntos, convirtiéndose en el único novato entre los contendientes al título.

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También participará Jassyr Salazar, quien continúa con su proceso de aprendizaje en la categoría a bordo de la truck #13, Salazar ocupa el segundo lugar de la tabla de novatos, por detrás de su compañero Sebastián Rodríguez.

En NASCAR México Series, Jake Cossio afrontará el compromiso al volante del auto #51, con la intención de buscar un resultado destacado en la carrera nocturna regiomontana. La competencia denominada "Aurora Networks - Ruckus Networks, Monterrey 120" está programada a 120 vueltas y arrancará a las 22:30 horas, cerrando la jornada sabatina para Dynamic Motorsports.