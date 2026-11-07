Arranca la Triple Corona "El Triunfo Legendario"

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Este jueves dio inicio en la Arena Potosí el evento Triple Corona "El Triunfo Legendario", competencia que reúne a destacados exponentes de la cala de caballo en una jornada de alto nivel ecuestre, con la participación de jinetes y ejemplares que buscan colocarse entre los mejores de las distintas categorías contempladas en el programa.

La primera competencia correspondió a la categoría Futurity Debutantes, que reunió a 18 binomios y tuvo como campeón a Juan Diego Milo, quien montando al ejemplar "Angelito" consiguió una cala de 54 puntos. El segundo lugar fue para Gabriel Muñoz Ledo con "RG2 Mc Donalds", al registrar 44 unidades; mientras que Emmanuel Rico y "Oro de Harley" ocuparon la tercera posición con 43 puntos. Emmanuel Monroy con "Bruja" y Alfredo Quezada con "Reina" completaron los primeros cinco lugares, ambos con 42 unidades.

Durante la jornada inaugural también comenzó la eliminatoria de las categorías Futurity Intermedio y Profesional, que en conjunto reunieron a 74 jinetes y de las cuales surgieron los participantes que disputarán las finales. En Intermedio consiguieron su clasificación Adrián Primo, Jorge Aguilar, Marco Alonso Romo, Adrián Vizcaíno y Diego Alejandro Ramírez. Por su parte, en Profesional avanzaron Adán Álvarez, Refugio Raya Quiroz, con tres ejemplares, y Alejandro Franco, con dos caballos.

La actividad de la Triple Corona "El Triunfo Legendario" continuará este fin de semana con las competencias de Nuevos Talentos, Intermedio, Derby y Profesional, además del esperado Coleadero, que complementará el programa de una jornada que busca reunir a los mejores exponentes de estas disciplinas ecuestres en la Arena Potosí.

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