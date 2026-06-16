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Arremete zar antidrogas de EU vs. la AMA

Por AP

Junio 16, 2026 03:00 a.m.
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Arremete zar antidrogas de EU vs. la AMA
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      La zar antidrogas de Estados Unidos describió un conjunto de cambios en los protocolos antidopaje que propone un panel de la Agencia Mundial Antidopaje como medidas que "socavarían la confiabilidad de las actuaciones de los competidores" en futuros Juegos Olímpicos.

      Sara Carter, directora de la Oficina de Política Nacional para el Control de Drogas, envió una carta abierta a la AMA y a sus partes interesadas el lunes. La misiva fue enviada un día antes de la "reunión extraordinaria" del comité ejecutivo de la AMA, en la que debatirá recomendaciones de un "grupo de trabajo" creado a raíz de un caso de dopaje que involucró a nadadores chinos.

      Carter criticó lo que, según ella, fue la "exclusión injustificable" de las autoridades de Estados Unidos de la reunión. El portavoz de la AMA, James Fitzgerald, señaló que Estados Unidos no fue invitado debido a la negativa de su gobierno a pagar sus cuotas a la AMA, lo que forma parte de una disputa mayor entre Estados Unidos y el regulador antidopaje mundial, derivada de la saga de dopaje en China y de un escándalo de larga data que involucra a Rusia.

      "El objetivo y las recomendaciones del grupo de trabajo están diseñados para reforzar la independencia y la credibilidad del proceso antidopaje, incluso en grandes eventos", manifestó Fitzgerald.

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