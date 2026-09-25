logo pulso
PSL Logo

Secciones

Secciones

Multimedia

Fotogalería | Netanyahu llega a la ONU entre protestas y reclamos de arresto

Fotogalería

Fotogalería | Netanyahu llega a la ONU entre protestas y reclamos de arresto

Edición impresa

Edicion Impresa Portada de Hoy
Portada
Meta

Arrollan Falcons 35-14 a Packers

Con el regreso de su QB Michael Penix Jr. dominaron a un inofensivo equipo de Green Bay

Por AP

Septiembre 25, 2026 03:00 a.m.
A
Arrollan Falcons 35-14 a Packers
¿Quieres resumir esta noticia?

Resumen

Destacados

    Preguntas y respuestas

      ¿Qué te pareció el resumen?

      Este resumen y los análisis automáticos fueron generados por inteligencia artificial, por lo que podrían contener imprecisiones. Aunque buscamos ofrecer claridad y precisión, pueden existir errores, omisiones o interpretaciones inexactas. Úsalo como guía rápida y consulta la nota completa para obtener el contexto completo.

      Desarrollado por SACS IA

      GREEN BAY, Wisconsin.- Bijan Robinson corrió para 194 yardas y dos touchdowns, mientras los Falcons de Atlanta aprovecharon el regreso del quarterback Michael Penix Jr. y aplastaron la noche del jueves por 35-14 a unos inofensivos Packers de Green Bay.

      Atlanta (1-2) borró un déficit temprano de 7-0 al anotar 27 puntos consecutivos para tomar el control en medio de un coro de abucheos en Lambeau Field. Los Falcons superaron por tierra a los Packers 242 yardas a 17.

      Green Bay (1-2) perdió un partido inaugural en casa por primera vez desde que cayó 30-22 ante los 49ers de San Francisco en 2012.

      Penix completó 18 de 25 pases para 256 yardas, con un touchdown y una intercepción, en su primera acción desde que se rompió el ligamento cruzado anterior de la rodilla izquierda durante una derrota ante Carolina el 16 de noviembre. Atlanta (1-2) había tenido dificultades para producir cualquier ofensiva con Cooper Rush como quarterback titular en las dos primeras semanas de la temporada.

      ¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí


      Eso no fue un problema el jueves.

      Robinson y Drake London se convirtieron en los primeros compañeros de equipo en sumar cada uno al menos 150 yardas desde la línea de golpeo contra los Packers en Lambeau Field. London atrapó nueve pases para 194 yardas.

      Jordan Love, de Green Bay, completó 28 de 53 para 312 yardas, con dos touchdowns y una intercepción. MarShawn Lloyd y Kaleb Johnson se combinaron para 17 yardas en ocho acarreos.

      Los Packers habían cometido 26 castigos —la mayor cifra de la NFL— en las dos primeras semanas de la temporada.

      Lo más visto

        MINUTO A MINUTO

        no te pierdas estas noticias

        César Montes causa baja en Selección Mexicana por lesión
        César Montes causa baja en Selección Mexicana por lesión

        César Montes causa baja en Selección Mexicana por lesión

        SLP

        El Universal

        Rafael Márquez debutará como director técnico en la próxima Fecha FIFA sin César Montes.

        Mundial 2026 eleva el impacto de la Selección Mexicana
        Mundial 2026 eleva el impacto de la Selección Mexicana

        Mundial 2026 eleva el impacto de la Selección Mexicana

        SLP

        El Universal

        La Selección Mexicana logró un 84% de satisfacción y reunió 370 mil aficionados en estadios durante el Mundial 2026.

        Alemania de Klopp empata 1-1 con Países Bajos en Ámsterdam
        Alemania de Klopp empata 1-1 con Países Bajos en Ámsterdam

        Alemania de Klopp empata 1-1 con Países Bajos en Ámsterdam

        SLP

        AP

        Alemania y Países Bajos igualaron en un partido intenso con Klopp estrenándose como técnico alemán.

        Zinedine Zidane asume como técnico de Francia y destaca emoción
        Zinedine Zidane asume como técnico de Francia y destaca emoción

        Zinedine Zidane asume como técnico de Francia y destaca emoción

        SLP

        AP

        Kylian Mbappé será capitán en el partido contra Turquía tras superar lesión menor.