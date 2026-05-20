Arsenal campeón de Premier League

Arsenal se proclamó campeón de la Liga Premier por primera vez desde 2004, después de que el Manchester City empató el martes 1-1 con Bournemouth.

La repartición de puntos puso al asedio por el título del equipo dirigido por Pep Guardiola y con una fecha adicional de la temporada por disputar.

El City necesitaba ganar sí o sí en el Vitality Stadium para llevar la definición hasta el último partido de la campaña el domingo. Pero el empate dejó a Arsenal con una ventaja inalcanzable de cuatro puntos en la cima, con lo que acabó una espera de 22 años por el título de la máxima división del futbol inglés.

Los hinchas de Arsenal celebraron eufóricamente fuera de su Emirates Stadium cuando se conoció el marcador.

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El City amenazó con una agónica reacción cuando Erling Haaland anotó en el tiempo de descuento para nivelar el marcador, pero fue demasiado tarde para conseguir el gol de la victoria.

Junior Kroupi adelantó a Bournemouth a los 38 minutos.

Los jugadores de Mikel Arteta ahora pueden codearse junto a íconos del club de Londres como Thierry Henry, Dennis Bergkamp e Ian Wright, quienes anteriormente llevaron a los Gunners a la cima del futbol inglés. Y este Arsenal todavía podría escribir otro glorioso capítulo al ganar la Liga de Campeones por primera vez en su historia a finales de este mes.

Pensar en el duelo contra el reinante campeón Paris Saint-Germain en Budapest pueden quedar en segundo plano por ahora.

Ahora es momento de celebración y alivio para Arteta, tras terminar subcampeón de la liga durante tres temporadas consecutivas.

En temporadas consecutivas, en 2023 y 2024, vio cómo el City de Guardiola recortó la ventaja de Arsenal para coronarse campeón. Y el año pasado dejó escapar otra oportunidad al quedar segundo detrás de Liverpool.Una vez más, Arsenal marcó el paso durante la mayor parte de esta campaña y, pese a ver cómo su ventaja de puntos se desvanecía durante un emocionante tramo final, por fin se consagró tras una espera de décadas.