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Arsenal se despega en la Liga Premier

El vigente campeón sumó tres puntos más al imponerse al Sunderland

Por AP

Septiembre 13, 2026 03:00 a.m.
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Arsenal se despega en la Liga Premier
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      Bruno Guimaraes llevó a que el Arsenal quedara con tres puntos de ventaja en la cima de la Liga Premier con un momento de brillantez que fue doblemente doloroso para el Sunderland.

      El mediocampista brasileño no sólo llevó a la victoria 2-0 del campeón defensor el sábado en el Estadio de la Luz, sino que, como exjugador del Newcastle, aprovechó al máximo su momento, enviando un mensaje a los aficionados locales al llevarse las manos a las orejas mientras corría hacia el banderín de córner en celebración.

      Guimaraes se unió al Arsenal procedente del feroz rival del noreste del Sunderland, el Newcastle, en el verano, por lo que habrá sido muy consciente de la importancia de su gol. Entró como suplente al descanso y colocó un disparo de larga distancia con efecto en el ángulo superior a los 58 minutos.

      El gol llegó dos minutos después de que David Raya, del Arsenal, atajara el penal de Enzo Le Fee. Bukayo Saka selló la victoria con un penal en el séptimo minuto del tiempo añadido después de que Reinildo Mandava fuera expulsado por derribar al delantero del Arsenal en el área.

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      El Manchester City está tres puntos detrás del Arsenal en el segundo lugar y juega contra el Manchester United el domingo.

      El Liverpool y Chelsea dejaron escapar más puntos en la Liga Premier después de verse frenados el sábado por empates sorpresivos en casa.

      Los costosos delanteros del Liverpool, Alexander Isak y Bradley Barcola, no encontraron la manera de superar al Fulham, que sigue sin ganar esta temporada y terminó empatando sin goles en Anfield.

      La frágil defensa de Chelsea volvió a quedar expuesta por el recién ascendido Hull en un empate 2-2 en Stamford Bridge.

      El inicio de temporada de pesadilla de Aston Villa continuó con una derrota 2-1 en casa ante Nottingham Forest.

      Zian Flemming, que ingresó como suplente, anotó el gol de la victoria a los 90 minutos, y el Ipswich venció 3-2 a Crystal Palace, mientras que Bournemouth y Brentford empataron 2-2. Tottenham sigue sin anotar después de un empate 0-0 con Everton.

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