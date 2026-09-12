logo pulso
PSL Logo

Secciones

Secciones

Multimedia

Fotogalería | Estados Unidos conmemora 25 años del 11S entre dolor y reclamos

Fotogalería

Fotogalería | Estados Unidos conmemora 25 años del 11S entre dolor y reclamos

Edición impresa

Edicion Impresa Portada de Hoy
Portada
Nacional

Piden investigar Patrulla Espiritual tras muerte de joven en Tijuana

Joven de 28 años murió por asfixia mecánica; familiares piden sanciones y cierre de clínica en Tijuana.

Por El Universal

Septiembre 12, 2026 08:15 p.m.
A
Piden investigar Patrulla Espiritual tras muerte de joven en Tijuana
¿Quieres resumir esta noticia?

Resumen

Destacados

    Preguntas y respuestas

      ¿Qué te pareció el resumen?

      Este resumen y los análisis automáticos fueron generados por inteligencia artificial, por lo que podrían contener imprecisiones. Aunque buscamos ofrecer claridad y precisión, pueden existir errores, omisiones o interpretaciones inexactas. Úsalo como guía rápida y consulta la nota completa para obtener el contexto completo.

      Desarrollado por SACS IA

      CIUDAD DE MÉXICO, septiembre 12 (EL UNIVERSAL).- Activistas y familiares de jóvenes víctimas de detenciones arbitrarias y maltrato exhortaron al Senado de la República, al gobierno federal y de las entidades investigar la forma en que opera la "Patrulla Espiritual", como se le conoce a la Clínica Jireh que opera en Tijuana, Baja California, y en otros estados, después del asesinato de un joven de Estados Unidos en la ciudad fronteriza.

      Piden investigar operaciones y financiamiento de Patrulla Espiritual

      El director del Albergue Agape que atiende a migrantes y refugiados en Tijuana alertó que la llamada Patrulla Espiritual, que se dedica a detener ilegalmente a jóvenes adictos en Tijuana, está a punto de abrir una clínica en la Ciudad de México, por lo que dijo es urgente que se investigue la forma en que operan y el origen del financiamiento.

      Detalles confirmados sobre el asesinato del joven Richard Damián

      ¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí


      "Lo más importante es que se aclare el asesinato del joven de 28 años identificado como Richard Damián, murió por asfixia mecánica por sofocación y en donde estuvo involucrado personal de esa clínica que, si bien ya se encuentran detenidos, no hay sanciones, ni clausura para el establecimiento", apuntó.

      Dijo que inclusive los familiares de la víctima están pidiendo la intervención del gobierno federal y en especial del secretario de seguridad y protección ciudadana, Omar García Harfuch, investigar la manera en que operan esta clase de establecimientos.

      De acuerdo a familiares del joven estadunidense, dicho centro es propiedad de Jesús Ignacio Osuna "Chikilin", y está vinculado a un grupo de amplia presencia en redes sociales denominado Patrulla Espiritual. La organización opera bajo un esquema de atención a personas con adicciones en Tijuana.

      Lo más visto

      MINUTO A MINUTO

      no te pierdas estas noticias

      Piden investigar Patrulla Espiritual tras muerte de joven en Tijuana
      Piden investigar Patrulla Espiritual tras muerte de joven en Tijuana

      Piden investigar Patrulla Espiritual tras muerte de joven en Tijuana

      SLP

      El Universal

      Joven de 28 años murió por asfixia mecánica; familiares piden sanciones y cierre de clínica en Tijuana.

      Autoridades informan detención de presunto feminicida en Morelos
      Autoridades informan detención de presunto feminicida en Morelos

      Autoridades informan detención de presunto feminicida en Morelos

      SLP

      EFE

      La captura se realizó con apoyo del Centro Nacional de Inteligencia y la Fiscalía de Morelos.

      Activan sexta contingencia ambiental por ozono de 2026 en el Valle de México
      Activan sexta contingencia ambiental por ozono de 2026 en el Valle de México

      Activan sexta contingencia ambiental por ozono de 2026 en el Valle de México

      SLP

      EFE

      Se registraron concentraciones máximas de ozono que superan los límites permitidos, afectando a cerca de 20 millones de habitantes.

      Semar y Aduana de Manzanillo aseguran 54 mil kilos de dextrosa anhidra
      Semar y Aduana de Manzanillo aseguran 54 mil kilos de dextrosa anhidra

      Semar y Aduana de Manzanillo aseguran 54 mil kilos de dextrosa anhidra

      SLP

      El Universal

      La Secretaría de Marina, ANAM y SSPC detectaron la sustancia química proveniente de China durante controles aduaneros en Manzanillo.