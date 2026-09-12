Piden investigar Patrulla Espiritual tras muerte de joven en Tijuana

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CIUDAD DE MÉXICO, septiembre 12 (EL UNIVERSAL).- Activistas y familiares de jóvenes víctimas de detenciones arbitrarias y maltrato exhortaron al Senado de la República, al gobierno federal y de las entidades investigar la forma en que opera la "Patrulla Espiritual", como se le conoce a la Clínica Jireh que opera en Tijuana, Baja California, y en otros estados, después del asesinato de un joven de Estados Unidos en la ciudad fronteriza.

Piden investigar operaciones y financiamiento de Patrulla Espiritual

El director del Albergue Agape que atiende a migrantes y refugiados en Tijuana alertó que la llamada Patrulla Espiritual, que se dedica a detener ilegalmente a jóvenes adictos en Tijuana, está a punto de abrir una clínica en la Ciudad de México, por lo que dijo es urgente que se investigue la forma en que operan y el origen del financiamiento.

Detalles confirmados sobre el asesinato del joven Richard Damián

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"Lo más importante es que se aclare el asesinato del joven de 28 años identificado como Richard Damián, murió por asfixia mecánica por sofocación y en donde estuvo involucrado personal de esa clínica que, si bien ya se encuentran detenidos, no hay sanciones, ni clausura para el establecimiento", apuntó.

Dijo que inclusive los familiares de la víctima están pidiendo la intervención del gobierno federal y en especial del secretario de seguridad y protección ciudadana, Omar García Harfuch, investigar la manera en que operan esta clase de establecimientos.

De acuerdo a familiares del joven estadunidense, dicho centro es propiedad de Jesús Ignacio Osuna "Chikilin", y está vinculado a un grupo de amplia presencia en redes sociales denominado Patrulla Espiritual. La organización opera bajo un esquema de atención a personas con adicciones en Tijuana.