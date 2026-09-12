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Emmanuel Rodríguez conecta jonrón en su debut y Mellizos ganan

Mellizos lograron una victoria ajustada 4-3 sobre Guardianes de Cleveland, que mantienen lucha por la división.

Por AP

Septiembre 12, 2026 09:29 p.m.
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      MINNEAPOLIS (AP) — El dominicano Emmanuel Rodríguez conectó un jonrón en su primer turno al bate en las Grandes Ligas para encender una entrada de cuatro carreras, y los Mellizos de Minnesota resistieron el sábado para vencer 4-3 a los Guardianes de Cleveland.

      Jonrón de Emmanuel Rodríguez impulsa victoria de Mellizos

      Andrew Morris, Kody Funderburk y Jeff Hoffman se combinaron para lanzar 2 2/3 entradas de relevo sin permitir carreras antes de que A.J. Minter lograra su primer salvamento desde el 13 de mayo de 2024, con un noveno inning de 1-2-3.

      Travis Bazzana, el venezolano Brayan Rocchio y Steven Kwan impulsaron carreras para los Guardianes, que ahora están a un juego de Chicago en la División Central de la Liga Americana.

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      Posición de Guardianes en la División Central y comodín

      Cleveland tiene una ventaja de un juego sobre Toronto por el último puesto de comodín de la Liga Americana, con Minnesota a 4 1/2 juegos de distancia.

      En la peor de sus 21 apariciones en su carrera, el cubano Franco Alemán (0-1) permitió cinco hits y cuatro carreras limpias en dos tercios de entrada, después de que Daniel Espino abrió con dos entradas sin permitir carreras para los Guardianes.

      Connor Prielipp (5-7) permitió tres carreras limpias y cinco hits en 5 1/3 entradas por Minnesota.

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