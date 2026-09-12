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Belinda ofrecerá concierto gratuito en Valle de Bravo el 15 de septiembre

La cantante se presentará en el Jardín Central de Valle de Bravo como parte de las celebraciones del 15 de septiembre.

Por El Universal

Septiembre 12, 2026 08:43 p.m.
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Belinda ofrecerá concierto gratuito en Valle de Bravo el 15 de septiembre
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      CIUDAD DE MÉXICO, septiembre 12 (EL UNIVERSAL).- ¿Sin planes para las fiestas patrias? Belinda ya tiene uno preparado: la cantante ofrecerá un concierto gratuito para celebrar a México y estos son los detalles.

      Detalles confirmados

      Será el próximo 15 de septiembre en Valle de Bravo, Estado de México, donde la intérprete formará parte de las celebraciones por el Grito de Independencia.

      La presentación se llevará a cabo en el Jardín Central del Pueblo Mágico. La noticia fue difundida por la doctora Michelle Núñez, presidenta municipal.

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      ¿Cómo ocurrió la invitación de Belinda?

      Asimismo, fue "Beli" quien, a través de las redes sociales de la presidenta, invitó a la audiencia a pasar las festividades con ella:

      "Amigos de Valle de Bravo, estoy muy emocionada porque nos vemos este 15 de septiembre para celebrar juntos la Independencia de México, este día tan especial. Me emociona demasiado verlos en este concierto, así que ahí nos vemos. No falten para celebrar juntos", dijo la cantante.

      De acuerdo con la programación, las actividades darán inicio a las 18:00 horas, mientras que la ceremonia del Grito se llevará a cabo a las 22:00 horas, previo al espectáculo de Belinda.

      Hasta el momento, no se han dado detalles sobre si habrá un cupo limitado ni se ha dado a conocer cuál será el setlist que la cantante llevará al escenario.

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