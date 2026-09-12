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Sheinbaum defiende legado de AMLO y llama a unidad nacional

Durante su segundo informe, Sheinbaum vinculó la Cuarta Transformación con los ideales históricos de México.

Por El Universal

Septiembre 12, 2026 08:54 p.m.
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Sheinbaum defiende legado de AMLO y llama a unidad nacional
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      CIUDAD DE MÉXICO, septiembre 12 (EL UNIVERSAL).- La presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo, llamó a mantener la unidad del pueblo con referencia a la defensa de la independencia y la soberanía nacional, al recordar que las principales transformaciones de la historia del país han sido resultado de luchas populares frente a gobiernos y potencias extranjeras.

      Sheinbaum llama a unidad nacional para defender la patria

      En el marco de su gira por entidades del país con motivo de su segundo informe de gobierno, la mandataria federal sostuvo que las diferencias entre los personajes que han encabezado las transformaciones de México no deben estar por encima de la unidad cuando se trata de defender a la patria y buscar una vida más justa para el pueblo.

      Al recordar la Independencia mexicano, destacó el papel de Miguel Hidalgo y José María Morelos, así como de Vicente Guerrero, quien ante la petición de su padre para que se entregara al virreinato contestó: "La patria es primero".

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      Señaló que desde los primeros movimientos independentistas existe una constante en la historia nacional: la defensa de la libertad y la soberanía, entendida como la capacidad del pueblo para decidir su propio destino, sin que una potencia extranjera o una élite determine el rumbo del país.

      "¿Qué quiere decir eso que es un país soberano? En aquel en que su pueblo defina su destino, que ninguna potencia extranjera, ninguna élite define el destino del pueblo de México", expresó.

      Sheinbaum también recordó que después de consumarse la Independencia, México enfrentó diversas intervenciones extranjeras, entre ellas la guerra contra Estados Unidos, la intervención francesa y el establecimiento del Segundo Imperio, episodios que, dijo, forman parte de una historia de resistencia de un pueblo que "nunca se vence" y "nunca se arrodilla frente a ninguna potencia extranjera".

      Legado de AMLO y la Cuarta Transformación en el discurso de Sheinbaum

      En ese contexto, sostuvo que la unidad con el pueblo es fundamental para transformar al país.

      "Por eso nunca hay que olvidar que la unidad con el pueblo es más importante cuando se trata de transformar la patria, que ninguna diferencia es importante cuando lo que se defiende es la mejor vida para el pueblo de México", afirmó.

      Agregó: "El pueblo unido jamás será vencido".

      La titular del ejecutivo federal extendió esta lectura histórica hasta la Cuarta Transformación (4T), al señalar que en 2018 el pueblo mexicano decidió comenzar una nueva etapa en la vida pública del país, después de 36 años de gobiernos neoliberales.

      Aseguró que con dicho movimiento se recuperó, dijo, la esencia de los ideales de los héroes de la Independencia, la Reforma y la Revolución, de manera particular los relacionados con la libertad, la democracia, la soberanía y el bienestar.

      En ese punto, destacó el papel del expresidente Andrés Manuel López Obrador y aseguró que, a pesar de las críticas que recibe, su legado permanece entre los mexicanos.

      Recordó que el propio exmandatario federal pidió durante su administración que no se utilizara su nombre para calles o monumentos y que no se le rindieran homenajes de ese tipo.

      "Lo pueden criticar. Él dijo: no le pongan mi nombre a las calles, no pongan... no hace falta. López Obrador se quedó en el corazón del pueblo de México", expresó.

      La presidenta sostuvo que el principal cambio de la llamada Cuarta Transformación fue modificar la orientación del gobierno y del presupuesto público, al pasar, según dijo, de administraciones que gobernaban para unos cuantos a gobiernos "del pueblo, por el pueblo y para el pueblo de México".

      Comentó que esta nueva orientación se refleja en el aumento al salario mínimo, los programas de bienestar, la obra pública y una mayor recaudación fiscal.

      Hizo estas reflexiones mientras continúa con la gira nacional que inició el 1 de septiembre para presentar su informe de gobierno en diferentes entidades. Informó que, con su visita a Quintana Roo, sumaba 17 estados recorridos y adelantó que continuará con las visitas hasta el 27 de septiembre, fecha en que prevé cerrar esta etapa con un acto en la Ciudad de México.

      La gira, explicó, también busca aprovechar el mes de la patria para recordar la historia de México y la lucha de su pueblo por la independencia, la soberanía y la justicia social.

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