Rays de Tampa Bay vencen 3-2 a Astros de Houston

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ST. PETERSBURG, Florida, EE.UU. (AP) — Richie Palacios conectó un sencillo de dos carreras en la quinta entrada, Ian Seymour lanzó seis sólidos innings y Nick Madrigal aportó un oportuno elevado de sacrificio para que los Rays de Tampa Bay superaran el sábado 3-2 a los Astros de Houston.

Bryan Baker y su récord de salvamentos

Bryan Baker consiguió los últimos cuatro outs para su 40º salvamento, el mayor total de las Grandes Ligas. Ha convertido 29 oportunidades consecutivas, la racha activa más larga en las mayores.

Baker ayudó a que los Rays, ya clasificados a la postemporada, ampliaran su ventaja en la cima del Este de la Liga Americana a cuatro juegos, con 14 partidos por disputar.

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Aportaciones ofensivas de jugadores cubanos y dominicanos

El cubano Victor Mesa Jr. conectó un sencillo y anotó en la quinta entrada, cuando Palacios impulsó las carreras del empate y de la ventaja ante el abridor de Houston Peter Lambert (8-9).

Mesa aseguró el último out del juego con una atrapada mediante un salto contra la pared del jardín derecho para retirar a Taylor Trammell.

El dominicano Yainer Díaz sumó tres hits y una carrera impulsada por los Astros, líderes del Oeste de la Liga Americana.

El cubano Yordan Álvarez, candidato a Jugador Más Valioso de la Liga Americana, se perdió su segundo juego consecutivo con Houston a consecuencia de un dolor en el tobillo derecho.