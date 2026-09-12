Riña en Santa María del Río deja un hombre sin vida

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Una riña entre dos hombres terminó con uno de ellos sin vida la tarde de este sábado, en calles de la comunidad de Barrancas del Pueblito, conocida también como Cuesta Colorada, en el municipio de Santa María del Río.

Detalles confirmados

De acuerdo con los primeros reportes, los hechos ocurrieron sobre la calle Zaragoza, donde ambos sujetos habrían comenzado una pelea a golpes. Durante el altercado, uno de ellos presuntamente sacó un arma de fuego y disparó contra el otro a corta distancia.

Acciones de la autoridad

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Tras resultar gravemente herido, familiares trasladaron al hombre en una camioneta en busca de atención médica. Sin embargo, al llegar a las inmediaciones de la Presidencia Municipal, fue valorado y se confirmó que ya no contaba con signos vitales.

La zona fue acordonada y asegurada por autoridades, mientras elementos de la Policía de Investigación y personal de la Vicefiscalía Científica de la Fiscalía General del Estado realizaron las diligencias correspondientes.

El cuerpo fue trasladado para la práctica de la necropsia de ley, mientras las autoridades continúan con las investigaciones para esclarecer lo ocurrido y determinar la identidad y paradero del presunto responsable.