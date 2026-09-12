logo pulso
PSL Logo

Secciones

Secciones

Multimedia

Fotogalería | Estados Unidos conmemora 25 años del 11S entre dolor y reclamos

Fotogalería

Fotogalería | Estados Unidos conmemora 25 años del 11S entre dolor y reclamos

Edición impresa

Edicion Impresa Portada de Hoy
Portada
Seguridad

Riña en Santa María del Río deja un hombre sin vida

Familiares trasladaron al herido, pero falleció cerca de la Presidencia Municipal.

Por Pulso Online

Septiembre 12, 2026 09:36 p.m.
A
Riña en Santa María del Río deja un hombre sin vida
¿Quieres resumir esta noticia?

Resumen

Destacados

    Preguntas y respuestas

      ¿Qué te pareció el resumen?

      Este resumen y los análisis automáticos fueron generados por inteligencia artificial, por lo que podrían contener imprecisiones. Aunque buscamos ofrecer claridad y precisión, pueden existir errores, omisiones o interpretaciones inexactas. Úsalo como guía rápida y consulta la nota completa para obtener el contexto completo.

      Desarrollado por SACS IA

      Una riña entre dos hombres terminó con uno de ellos sin vida la tarde de este sábado, en calles de la comunidad de Barrancas del Pueblito, conocida también como Cuesta Colorada, en el municipio de Santa María del Río.

      Detalles confirmados

      De acuerdo con los primeros reportes, los hechos ocurrieron sobre la calle Zaragoza, donde ambos sujetos habrían comenzado una pelea a golpes. Durante el altercado, uno de ellos presuntamente sacó un arma de fuego y disparó contra el otro a corta distancia.

      Acciones de la autoridad

      ¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí


      Tras resultar gravemente herido, familiares trasladaron al hombre en una camioneta en busca de atención médica. Sin embargo, al llegar a las inmediaciones de la Presidencia Municipal, fue valorado y se confirmó que ya no contaba con signos vitales.

      La zona fue acordonada y asegurada por autoridades, mientras elementos de la Policía de Investigación y personal de la Vicefiscalía Científica de la Fiscalía General del Estado realizaron las diligencias correspondientes.

      El cuerpo fue trasladado para la práctica de la necropsia de ley, mientras las autoridades continúan con las investigaciones para esclarecer lo ocurrido y determinar la identidad y paradero del presunto responsable.

      Lo más visto

      MINUTO A MINUTO

      no te pierdas estas noticias

      Riña en Santa María del Río deja un hombre sin vida
      Riña en Santa María del Río deja un hombre sin vida

      Riña en Santa María del Río deja un hombre sin vida

      SLP

      Pulso Online

      Familiares trasladaron al herido, pero falleció cerca de la Presidencia Municipal.

      Aparatosa volcadura cerca de camino a la presa San José
      Aparatosa volcadura cerca de camino a la presa San José

      Aparatosa volcadura cerca de camino a la presa San José

      SLP

      Redacción

      No se reportan heridos de gravedad luego del siniestro

      Policía de la Capital desactiva baile sonidero en Tlaxcala
      Policía de la Capital desactiva baile sonidero en Tlaxcala

      Policía de la Capital desactiva baile sonidero en Tlaxcala

      SLP

      Redacción

      Organizadores reconocieron no contar con autorización y accedieron a suspender el baile para evitar riesgos.

      Empleado de agencia de autos habría hurtado 513 mil pesos
      Empleado de agencia de autos habría hurtado 513 mil pesos

      Empleado de agencia de autos habría hurtado 513 mil pesos

      SLP

      Redacción

      El detenido presuntamente sustrajo el dinero tras desactivar alarmas en oficinas de avenida Universidad