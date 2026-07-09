Arthur Fery alarga el sueño británico

¿Quieres resumir esta noticia? Clic aquí Resumen Destacados Preguntas y respuestas

El británico Arthur Fery alargó el sueño del público local del All England Club al situarse, por primera vez en su carrera, en la semifinal de un Grand Slam después de ganar al italiano Flavio Cobolli, noveno favorito, por 6-4, 7-6(4) y 6-0.

El jugador inglés nacido en Francia se erigió en el segundo jugador en alcanzar unas semifinales individuales masculinas de este torneo como invitado (´wild card´), después del croata Goran Ivanisevic, que ganó el torneo en el 2001.

Fery disputará el viernes la semifinal contra el alemán Alexander Zverev, segundo favorito, que eliminó al estadounidense Taylor Fritz por (6-4, 6-4 y 6-2) y alargará su sueño profesional. De entrada, el jugador de 23 años, un desconocido hasta la puesta en escena de esta edición del torneo inglés, se dispara en el ránking. Arrancó desde el puesto 114. Ya está en el 36 a falta de dos partidos para el cierre que pueden elevar más su clasificación.

El sueño de Fery y del público inglés continúa. Con la presencia en el palco de autoridades de la reina consorte de Inglaterra, Camilla Parker, en la cancha central, reservada para el héroe local, su progresión carece de fin.

¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí

El británico, que ya había ganado a Cobolli en el único partido que había ganado en un Grand Slam al margen de Wimbledon, donde siempre fue invitado, en la primera ronda de Australia, creció a medida que transcurría el choque mientras su rival se desvanecía presa de la presión y del impulso de su adversario que se llevó el primer set con una rotura y que frenó su propia reacción, de 2-0 al 2-2 en el segundo, resuelto en el desempate. El tercero fue un paseo y una pesadilla para el transalpino, décimo del mundo.

Fery ya había hecho historia al convertirse en el primer británico invitado en alcanzar los cuartos de final de un Grand Slam. Ahora dio un paso más. En su segundo partido ante un top ten -el primero lo perdió contra Daniil Medvedev- se agigantó.

Es ya el quinto jugador británico en la Era Abierta en llegar a las semifinales individuales masculinas de Wimbledon y pone su nombre al lado del de Andy Murray (7 semifinales de Wimbledon), Tim Henman (4), Roger Taylor (2) y

En el puesto 114, Fery se erigió en el tercer jugador con el ránking más bajo desde 1985 en alcanzar las semifinales individuales masculinas de Wimbledon, después de Vladimir Voltchkov (n.º 237) en 2000 e Ivanisevic (n.º 125) en 2001.