Asegura Norris la pole en Madrid

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MADRID.- Lando Norris superó a Kimi Antonelli para quedar con la pole el sábado en el Gran Premio de España para dar un gran paso hacia la victoria en la primera carrera de Fórmula 1 en Madrid en más de cuatro décadas.

Antonelli había sido el piloto más dominante durante todo el fin de semana en la capital española, pero Norris apareció con el mejor tiempo en su último intento de clasificación con McLaren en el nuevo circuito urbano Madring, que no ofrecerá muchas oportunidades de adelantamiento.

"Estoy en shock. Estoy un poco sorprendido de estar aquí", dijo Norris en la entrevista posterior a la clasificación. "Probablemente fue una de las mejores vueltas que he hecho en mi carrera. Muy, muy feliz, muy orgulloso. Muy feliz por el equipo".

Norris fue el sexto más rápido en la primera sesión de prácticas del viernes, luego no pudo rodar en la segunda sesión por un problema en la caja de cambios y terminó cuarto en la última sesión el sábado.

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Dijo que la "adrenalina estaba alta" en la vuelta de 1 minuto, 31 .824 segundos que registró en la clasificación, que fue solo una centésima mejor que el tiempo de Antonelli.

"Es una de esas vueltas en las que todo se juntó", dijo Norris. "Tenía una idea de lo que quería hacer, solo era cuestión de que mi cerebro me dejara hacerlo en esa última vuelta. Prácticamente todo funcionó perfecto".

Antonelli, de 20 años, que venía de una épica remontada para ganar frente a sus aficionados en Monza, lidera a su compañero de Mercedes George Russell por 66 puntos en la clasificación de pilotos.

Fue la tercera pole de la temporada para Norris. Había ganado carreras consecutivas en Hungría y en los Países Bajos antes del GP de Italia que ganó Antonelli.

Max Verstappen saldrá tercero con Red Bull, con un tiempo una décima de segundo por detrás de Norris, seguido por los Ferrari de Lewis Hamilton —quien se estrelló en la última sesión de prácticas el sábado— y Charles Leclerc. Russell fue el siguiente. Hamilton había estado provisionalmente al frente después de los primeros intentos de la última tanda de la clasificación.

El compañero de equipo de Norris en McLaren, Oscar Piastri, terminó en séptimo lugar.

Antonelli dijo que la salida de la carrera del domingo podría ser clave para el resultado.

"La salida es muy importante, seguro", dijo. "Adelantar va a ser muy difícil. Lo único que puedes hacer es intentar meter presión al coche de delante y hacer que cometan un error y luego intentar jugar con la estrategia".

Fue una sesión mayormente limpia después de que dos banderas rojas afectaran la última sesión de prácticas el sábado en el implacable circuito que mezcla carreteras existentes con secciones construidas específicamente.