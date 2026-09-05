logo pulso
PSL Logo

Secciones

Secciones

Multimedia

Acuerdo petrolero entre Venezuela-EU y lo destacado de la semana

Fotogalería

Acuerdo petrolero entre Venezuela-EU y lo destacado de la semana

Edición impresa

Edicion Impresa Portada de Hoy
Portada
Meta

Aterrizan los 49ers en Melbourne

San Francisco llegó para su histórico juego de la NFL ante los Rams

Por AP

Septiembre 05, 2026 03:00 a.m.
A
Aterrizan los 49ers en Melbourne
¿Quieres resumir esta noticia?

Resumen

Destacados

    Preguntas y respuestas

      ¿Qué te pareció el resumen?

      Este resumen y los análisis automáticos fueron generados por inteligencia artificial, por lo que podrían contener imprecisiones. Aunque buscamos ofrecer claridad y precisión, pueden existir errores, omisiones o interpretaciones inexactas. Úsalo como guía rápida y consulta la nota completa para obtener el contexto completo.

      Desarrollado por SACS IA

      MELBOURNE,.- Los 49ers de San Francisco arribaron a Melbourne para su partido inaugural de la temporada de la NFL contra Rams de Los Ángeles en el Melbourne Cricket Ground el 11 de septiembre.

      Se espera que sea el primero de muchos partidos de temporada regular de la NFL ante una base de aficionados australianos en crecimiento.

      El contingente viajero de los 49ers, integrado por 200 personas, aterrizó el viernes por la mañana (hora local) tras un vuelo chárter de Qantas de 15 horas y pasará una semana aclimatándose antes de enfrentar a los Rams ante una multitud que se espera llene el MCG.

      Los Niners llegaron con sus figuras lesionadas George Kittle y Nick Bosa, quienes regresaron a los entrenamientos y esperan poder jugar el partido. San Francisco no contará con el ala defensiva Sam Okuayinonu, quien se lesionó el pie en un entrenamiento esta semana. Okuayinonu fue descartado para el partido. La temporada pasada sumó tres capturas.

      ¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí


      Está previsto que los Rams lleguen el jueves, apenas unas 24 horas antes del partido. El equipo angelino tiene un plan opuesto e intentarán mantenerse lo más cerca posible del huso horario de la costa oeste de Estados Unidos para evitar el desfase horario.

      El partido está programado para comenzar el viernes por la mañana en Australia, para que pueda transmitirse por televisión el jueves por la noche en horario estelar en el este de Estados Unidos.

      Lo más visto

        MINUTO A MINUTO

        no te pierdas estas noticias

        Santiago Giménez debuta con Porto en victoria contra Moreirense
        Santiago Giménez debuta con Porto en victoria contra Moreirense

        Santiago Giménez debuta con Porto en victoria contra Moreirense

        SLP

        El Universal

        Santiago Giménez se prepara para enfrentar al Manchester City en la Champions tras su debut.

        Muere futbolista de 15 años de Piratas FC durante un entrenamiento
        Muere futbolista de 15 años de Piratas FC durante un entrenamiento

        Muere futbolista de 15 años de Piratas FC durante un entrenamiento

        SLP

        El Universal

        El joven futbolista de 15 años fue trasladado a la Cruz Roja en Veracruz, donde se confirmó su fallecimiento.

        Mbappé falla un penal y el Real Madrid cae ante el Betis
        Mbappé falla un penal y el Real Madrid cae ante el Betis

        Mbappé falla un penal y el Real Madrid cae ante el Betis

        SLP

        EFE

        El Betis ganó 1-0 con un gol al minuto 81; Mbappé tuvo el empate en el descuento, pero el portero detuvo su penalti

        SSPC cataloga de "alto riesgo" juego Atlético vs. Chivas
        SSPC cataloga de "alto riesgo" juego Atlético vs. Chivas

        SSPC cataloga de "alto riesgo" juego Atlético vs. Chivas

        SLP

        Rubén Pacheco

        Un operativo incluye personal estatal, municipal y vigilancia particular para garantizar el orden