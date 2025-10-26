logo pulso
PSL Logo

Secciones

Secciones

Multimedia

REFLEXIONAN SU FE

Fotogalería

REFLEXIONAN SU FE

Edición impresa

Edicion Impresa Portada de Hoy
Portada
Meta

Atl. de San Luis sueña con Play In

Por Romario Ventura

Octubre 26, 2025 03:00 a.m.
A
Atl. de San Luis sueña con Play In

El Club Atlético de San Luis regresa este domingo al Estadio Alfonso Lastras Ramírez para recibir a los Rayos del Necaxa en punto de las 19:00 horas, en duelo correspondiente a la jornada 15 del Torneo Apertura 2025 de la Liga MX. El conjunto potosino atraviesa un gran momento futbolístico y buscará hilar su tercera victoria consecutiva en el certamen.

Los dirigidos por Guillermo Abascal llegan a este compromiso tras vencer 1-0 a los Pumas en la fecha anterior. Destacando también que el resultado que significó romper una racha negativa de cinco partidos sin ganar en casa ante los rojinegros del Atlas en la jornada 13 (un empate y cuatro derrotas). Además, el equipo ha mantenido el arco en cero en sus dos triunfos más recientes.

Por su parte, los Rayos del Necaxa llegan motivados y con antecedentes positivos ante los potosinos, ya que se mantienen invictos en sus últimos tres enfrentamientos directos (dos victorias y un empate). En su más reciente visita al Alfonso Lastras, en enero de este año, los hidrocálidos se impusieron con un contundente 0-3.

Entre los jugadores a seguir destaca Joao Pedro, máximo goleador del Atlético de San Luis en el torneo con nueve anotaciones. Su rendimiento ha sido clave, ya que el equipo ha ganado cinco de los últimos seis encuentros en los que el brasileño se ha hecho presente en el marcador.

¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí

Del lado necaxista, el colombiano Diber Cambindo llega encendido tras su sobresaliente actuación en la jornada anterior ante Tigres UANL, donde marcó dos goles, dio una asistencia y fue amonestado.

Con ambos equipos en buena forma, el duelo promete ser uno de los más atractivos de la jornada, con el Atlético de San Luis buscando consolidarse en zona de clasificación y el Necaxa intentando mantener su dominio reciente sobre los potosinos.

Lo más visto

MINUTO A MINUTO

no te pierdas estas noticias

Potosinos FC iguala sin goles
Potosinos FC iguala sin goles

Potosinos FC iguala sin goles

SLP

Romario Ventura

Se lleva el punto extra en penaltis ante el Atlético Leones

San Luis capital y Tucson sellan hermanamiento
San Luis capital y Tucson sellan hermanamiento

San Luis capital y Tucson sellan hermanamiento

SLP

Redacción

Ante el Cabildo estadounidense, Enrique Galindo formalizó la unión de ciudades

Dodgers vencen a Toronto en Juego 2
Dodgers vencen a Toronto en Juego 2

Dodgers vencen a Toronto en Juego 2

SLP

AP

Las Águilas vencen por 103 a 58 a la UPQRO
Las Águilas vencen por 103 a 58 a la UPQRO

Las Águilas vencen por 103 a 58 a la UPQRO

SLP

Romario Ventura