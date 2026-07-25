logo pulso
PSL Logo

Secciones

Secciones

Multimedia

Familiares de víctimas protestan contra régimen autoritario en Lima

Fotogalería

Familiares de víctimas protestan contra régimen autoritario en Lima

Edición impresa

Edicion Impresa Portada de Hoy
Portada
Meta

Atlante le roba un punto al América

El potosino Eugenio Pizzuto hace el gol de la igualada para el Potro

Por El Universal

Julio 25, 2026 03:00 a.m.
A
Atlante le roba un punto al América
¿Quieres resumir esta noticia?

Resumen

Destacados

    Preguntas y respuestas

      ¿Qué te pareció el resumen?

      Este resumen y los análisis automáticos fueron generados por inteligencia artificial, por lo que podrían contener imprecisiones. Aunque buscamos ofrecer claridad y precisión, pueden existir errores, omisiones o interpretaciones inexactas. Úsalo como guía rápida y consulta la nota completa para obtener el contexto completo.

      Desarrollado por SACS IA

      México.- 19 años de espera trajeron consigo un apretado empate con el América. Atlante regresó al Estadio Azteca para firmar un 1-1 con las Águilas en un duelo donde el inmueble lució casi lleno.

      Fueron minutos los que le duró el balón a los Potros en los primeros instantes del encuentro, para después pasar a un amplio domino de las Águilas que eran impulsadas por la afición azulcrema.

      En cuanto agarraron el esférico, el cuadro azulcrema comenzó a acumular acciones de peligro, pero sin tener contundencia en el arco rival. Veiga fue el primero en manifestarse con un tiro libre. El brasileño sacó un potente disparo de zurda que obligó a Oscar Jiménez recostarse.

      Para sacudirse el nerviosismo de la localía y tener su primer acercamiento, Walter Portales incursionó hasta los linderos del área azulcrema para sacar un descafeinado disparo.

      ¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí


      La tónica del primer tiempo fue ver al América con total control del partido, mientras que Atlante intentaba salir a velocidad cuando recuperaba en su propio terreno.

      Isaías Violante fue el más punzante de las Águilas y de ese lado cayó el gol. El joven mexicano ganó el mano a mano para meter un servicio a segundo poste, donde apareció Cristian Borja para empujar el balón con la cabeza y firmar el primero de la noche.

      La segunda mitad inició como estaba siendo la primera. Los de Almada con gran intención de encontrar el segundo, pero, de nueva cuenta, su puntería no era la mejor. Oscar Jiménez fue factor para evitar el segundo tanto americanista, al lucirse con una gran atajada de un remate que iba con etiqueta de gol.

      En el minuto 64 llegó el ansiado momento por los atlantistas. Luis Puente peleó de gran manera el esférico, se lo sirvió a Jhojan Julio, quien podía definir, pero le dejó el balón a Eugenio Pizzuto que, sin dudarlo, mandó a guardar de zurda el pase de su compañero.

      La afición saltó de sus asientos para festejar esta anotación que llevaban años esperando para gritar.

      Un punto que le sabe a gloria a Miguel Herrera y sus dirigidos, más porque fue ante un rival de alta jerarquía y en su regreso al mítico Coloso de Santa Úrsula.

      Lo más visto

        MINUTO A MINUTO

        no te pierdas estas noticias

        América anuncia precios y venta de boletos para partido vs San Diego
        América anuncia precios y venta de boletos para partido vs San Diego

        América anuncia precios y venta de boletos para partido vs San Diego

        SLP

        El Universal

        América enfrentará a San Diego FC en la Leagues Cup 2026, con venta oficial de boletos a través de Fanki.

        Del Toro se mantiene en el podio del Tour de Francia
        Del Toro se mantiene en el podio del Tour de Francia

        Del Toro se mantiene en el podio del Tour de Francia

        SLP

        EFE

        El ciclista mexicano reforzó su posición con una ventaja de 24 segundos

        Tigres y ADSL, por su primera victoria este sábado
        Tigres y ADSL, por su primera victoria este sábado

        Tigres y ADSL, por su primera victoria este sábado

        SLP

        El Universal

        Tigres UANL enfrenta a San Luis tras perder en la primera fecha y con bajas en su plantilla.

        Concacaf 2026: México Sub-20 juega hoy
        Concacaf 2026: México Sub-20 juega hoy

        Concacaf 2026: México Sub-20 juega hoy

        SLP

        El Universal

        El equipo mexicano juega como local en Puebla y Ciudad de México.